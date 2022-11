Voici une maison à vendre moins de 310 000$ à Québec

PRIX DEPUIS 5 ANS Montréal +79% +79%

Après avoir été très actif pendant deux ans, le marché de Québec commence à se stabiliser, même si les offres multiples restent une réalité.

«À Québec, on a vu [des gens proposer] jusqu’à 100 000$ de plus. On n’est pas le marché de Montréal, donc le prix des maisons était moins élevé [avant la pandémie], c’était plus raisonnable. C’est peut-être pour ça que les gens étaient capables de mettre un peu plus d’argent dans la surenchère», pense Anouk Turgeon, courtière immobilière depuis 18 ans chez RE/MAX 1er choix.

Québec quartier Beauport 309 000 $ Maison détachée construite en 1956 avec un terrain de 6000 pieds carrés.

La propriété comporte 4 chambres, dont deux au sous-sol, ainsi que deux salles de bain. On retrouve également une cour arrière avec piscine hors-terre.

Comme partout au Québec, la Capitale-Nationale n’a pas échappé à la folie immobilière que la province a connue pendant la pandémie. «On voyait souvent cinq à huit ou neuf promesses d’achat pour la même propriété, dans des délais de 72 heures. C’était très intense comme marché. À Québec, on l’a ressenti, les prix ont grimpé, dû à la surenchère», ajoute la professionnelle de l’immobilier.

Mais le marché est en train de changer et de s’ajuster, notamment en raison de la hausse des taux d’intérêts, mais aussi du fait qu’il y a peut-être moins d’acheteurs actifs, pense-t-elle.

Malgré tout, la surenchère demeure une réalité, tandis que l’inventaire de propriétés reste encore très bas. Il n’est cependant pas impossible de trouver sa future maison.

«On sort d’un marché où, pendant deux ans, il y avait une pénurie de propriétés. Ça fait deux ans qu’on est habitué à voir peu de propriétés sur le marché, mais [dans le budget fixé par Le Journal], je trouvais qu’il y avait quand même du choix, mais c’est sûr que ce n’est pas l’abondance, explique Mme Turgeon. Quand on est acheteur, encore aujourd’hui, il faut être rapide et assidu», ajoute-t-elle.

Futur bon marché

Pour Mme Turgeon, le marché de la Capitale-Nationale ne devrait pas connaître de crise. «Québec, c’est une ville de fonctionnaires, on ne se le cachera pas. Donc, ce sont des gens qui ont de bons salaires, des jobs stables depuis très longtemps. Ce n’est pas notre première crise et Québec s’en est toujours bien sortie grâce à cela, clame-t-elle. Le marché va toujours bien aller, je ne pense pas que les gens vont mettre des maisons à vendre et perdre 100 000$ étant donné que Québec est une ville stable côté emploi, un peu comme Gatineau et Ottawa. Ça va juste nous ramener à un marché plus sensé», conclut-elle.

Une maison dans Chaudière-Appalaches pour 314 500$

Lévis quartier Saint-Nicolas 314 500 $ Maison détachée de 7700 pieds carré construite en 1977 dans un quartier familial et proche de tous les services.

La propriété comporte 4 chambres, dont une au sous-sol, deux salles de bain, ainsi qu’une grande cour. Quatre stationnements sont disponibles

«À Lévis, on a été moins touchés par la hausse des prix versus d’autres secteurs, comme Trois-Rivières et Montréal, où les prix ont explosé [pendant la pandémie]», explique Alexis Lévesque, courtier immobilier chez RE/MAX Avantages, dans Chaudière-Appalaches.

Même si le marché surchauffait moins qu’à certains endroits, la région n’a pas été épargnée par les dizaines de visites, les offres multiples et la surenchère.

«C’est sûr que maintenant, on va devoir gérer les attentes de tout le monde: l’acheteur sent qu’il a plus de choix et veut négocier, et le vendeur s’attend à obtenir le gros prix», constate M. Lévesque.

Selon ce dernier, le marché devrait toutefois se tempérer lorsque l’inventaire se remplira.

«Par contre, je ne pense pas qu’on va retomber tout de suite dans un marché qui va être à l’avantage des acheteurs, mais on va retomber dans quelque chose de plus simple pour tout le monde», ajoute-t-il.