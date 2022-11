Apple: la production des iPhone 14 Pro retardée en Chine à cause des restrictions anti-COVID

Les livraisons de l'iPhone 14 Pro seront «plus faibles qu'anticipées» après le confinement d'une usine en Chine lié aux restrictions anti-COVID, a prévenu Apple, une mauvaise nouvelle à l'approche de la saison des fêtes.

• À lire aussi: Plus grande usine d’iPhone au monde : les alentours confinés après la fuite d’employés

Apple a indiqué que son principal site de production, à Zhengzhou (centre), «fonctionne actuellement avec une capacité significativement réduite», depuis la découverte d'un foyer de cas positifs au COVID-19.

«Les clients vont devoir attendre plus longtemps pour recevoir leurs nouveaux produits», a fait savoir le groupe américain dans un communiqué dimanche soir.

«Comme nous l'avons fait depuis le début de la pandémie, nous faisons passer en priorité la santé et la sécurité des ouvriers de notre chaîne d'approvisionnement», ajoute la marque à la pomme.

Le groupe taïwanais Foxconn, principal sous-traitant d'Apple, est confronté depuis octobre à une hausse de cas de COVID-19 sur son immense site de Zhengzhou, la plus grande usine d'iPhone au monde.

Foxconn a de son côté annoncé qu'il «révis(ait) à la baisse» ses prévisions financières pour la fin de l'année.

«La perspective du groupe pour le quatrième trimestre était au départ +prudemment optimiste+, mais en raison de la pandémie qui affecte certaines de nos activités à Zhengzhou, l'entreprise va réviser à la baisse» cette perspective, a indiqué Foxconn dans un communiqué.

«Foxconn travaille désormais avec les autorités dans un effort conjoint contre la pandémie, afin de reprendre la production à pleine capacité aussi vite que possible», a-t-il ajouté.

L'entreprise n'a pas précisé l'ampleur de l'impact du confinement sur ses résultats financiers.

Bulle sanitaire

Foxconn a par ailleurs annoncé sur le réseau social Wechat de nouvelles mesures pour ses employés, notamment une «bulle sanitaire» entre les dortoirs et l'usine.

Les employés qui continuent à travailler seront regroupés dans trois dortoirs, a précisé le groupe.

D'abord confinés, des centaines d'employés exaspérés par leurs conditions de vie se sont enfuis en catastrophe de l'usine la semaine dernière.

«En temps normal, pratiquement tous les iPhone sont produits à Zhengzhou», expliquait il y a quelques jours à l'AFP Ivan Lam, analyste pour le cabinet spécialisé Counterpoint.

La marque à la pomme dépend beaucoup de la Chine, où elle fait fabriquer plus de 90% de ses produits. Le pays est également l'un de ses plus importants marchés.

Contrairement à ses voisins de la Silicon Valley, Apple a jusqu'à présent bien résisté à la crise économique, même si le dollar fort pèse sur ses revenus.

De juillet à septembre, le groupe américain a vu les ventes de l'iPhone, son produit phare, progresser de 9,7% sur un an, à 42,6 milliards de dollars.

Pour les fêtes, l'entreprise et les experts tablaient sur une forte demande pour les iPhone 14 et 14 Pro Max.

Foxconn est le plus grand employeur du secteur privé en Chine, avec plus d'un million de personnes travaillant dans ses quelque 30 usines et installations de recherche dans le pays.

Situé à environ 600km de Pékin, le site industriel de Zhengzhou emploie jusqu'à 300 000 personnes qui vivent sur place à l'année, à «iPhone City», sorte de ville dans la ville.