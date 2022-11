Benjamin St-Juste brille dans la défaite des Commanders

LANDOVER, Maryland | Le pointage final de 20 à 17 indique une défaite pour les Commanders aux mains des Vikings, mais Benjamin St-Juste a tenu tête à l’un des receveurs les plus dangereux de la NFL. Pour le demi de coin québécois, c’est mission accomplie.

Depuis son entrée dans la NFL l’an dernier, St-Juste progresse à un rythme impressionnant. Il a d’abord su faire sa place à Washington, puis il s’est établi comme un partant de qualité cette saison.

Hier, il a franchi une nouvelle étape en étant aligné pendant la majorité du match face au receveur Justin Jefferson. Le prodige des Vikings était troisième dans la ligue avant la rencontre, avec 752 verges de gain, et cinquième pour les réceptions avec 52. Jouer contre un tel spécimen, c’est loin d’être de la petite bière!

AFP

Face aux Commanders, Jefferson a été ciblé 13 fois et a capté sept passes pour 115 verges et un touché, mais il est important de spécifier que St-Juste n’était pas son couvreur principal sur tous ces jeux.

Départ difficile

Si la journée a débuté de façon ardue pour le Montréalais, quand Jefferson a fait fi de son excellente couverture dans la zone des buts pour inscrire le premier touché du match, il ne s’est pas laissé abattre et a par la suite réussi plusieurs gros jeux.

«C’était le plan de le suivre tout le match. L’équipe croit en mon talent et j’y crois aussi. Je joue avec beaucoup de confiance. J’ai vraiment aimé cette opportunité d’aller contre un receveur top 5 dans la NFL pour mesurer ce que je vaux. Ça a commencé difficilement, mais je me suis bien repris», a-t-il commenté au Journal, ruisselant de sueur à son casier après une défaite crève-cœur.

«C’est l’une des choses les plus difficiles à ma position quand tu te fais battre. Il faut garder la confiance et rester la tête haute. C’est un cycle et tout redevient positif quand tu es fort mentalement», a-t-il enchaîné.

Interception annulée

St-Juste s’est en effet ressaisi de brillante façon. Il a terminé la rencontre avec deux passes rabattues, chaque fois dans une situation critique, dans la zone des buts. Il a de surcroît enregistré un premier sac du quart sur un blitz.

En toute fin de première demie, il a rabattu une longue passe de Kirk Cousins vers Jefferson, après quoi le ballon a atterri tel un cadeau dans les mains de Danny Johnson, qui a obtenu le crédit avec une interception.

St-Juste croyait même vivre son moment de gloire au quatrième quart, quand, sur une bataille âprement disputée avec Jefferson, il est ressorti avec une interception qu’il a même rapportée dans la zone des buts.

AFP

Il n’a pas eu le temps d’être euphorique parce que les officiels l’ont pénalisé pour contact illégal sur le jeu. Le Québécois a vite retrouvé un vocabulaire bien de chez nous pour décrire ce moment frustrant.

«C’est la deuxième fois qu’on m’enlève une interception cette saison. Il faut garder la tête haute, ça va arriver un jour. J’étais prêt à célébrer. Quand j’ai vu les mouchoirs, je me suis dit: "Sacrament, pas encore!"» a-t-il dit en remuant la tête, toujours incrédule.

«Il faut peut-être que j’utilise moins mes mains au point d’attaque. Il va falloir que je revoie le jeu. Tout ce que je sais, c’est que j’ai les doigts tellement bloqués et enflés que je n’avais pas vraiment le moyen d’attraper un chandail.»

Le respect de Jefferson

Au bout du compte, les Commanders s’en voudront d’avoir laissé filer une avance de 17 à 7 au quatrième quart, devant 58 651 spectateurs au FedEx Field qui se sont encore amusés à chanter Sell the team! («Vends l’équipe!») à l’endroit du propriétaire controversé Daniel Snyder.

Cette défaite met fin à une séquence de trois victoires, tandis que les Vikings, avec une fiche de 7-1, ont remporté un sixième match de suite par une seule possession.

En valeureux guerriers, St-Juste et Jefferson se sont retrouvés au milieu du terrain, après coup, pour discuter de leur bataille.

«Je suis allé le voir et je lui ai dit: "Good job! Tu es l’un des meilleurs". Il m’a répondu: "J’aime vraiment la façon dont tu travailles, continue de bien jouer comme ça."

«Dans la NFL, le respect attire le respect», a conclu St-Juste au terme de la plus grosse commande qu’il ait eue à ce jour, mais certainement pas sa dernière.