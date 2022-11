Cette chronique sera positive

Ma chanson thème de ce mois de novembre ? Tout va très bien, madame la marquise.

Pas un mot sur mon angoisse face aux élections de mi-mandat du 8 novembre aux États-Unis.

Rien non plus sur notre système de santé aux soins intensifs. Il sera sauvé : Super Christian est aux commandes.

Je me tairai sur ce prodigieux système inflationniste qui ne cesse d’enrichir les riches et d’appauvrir les pauvres. On n’y peut rien, n’est-ce pas ?

Silence absolu sur nos ponts et chaussées. Chantiers, bouchons, fermetures et crevasses, quelle importance dans l’immensité de l’univers...

Motus et bouche cousue sur la guerre en Ukraine et les meurtres des Iraniennes. Croyons au miracle.

La coupe du monde au Qatar ? Depuis quand le foot a des principes ?

Je chausse mes lunettes roses

Bonheur : on vient de passer une heure de plus sous la couette grâce au changement d’heure.

Ce début novembre est d’une douceur... Mais ça n’a rien à voir avec le réchauffement climatique. Greta me l’a confirmé.

Bonne nouvelle ! Fini l’isolement de cinq jours pour la COVID-19. Très mauvais pour le moral, l’isolement.

Ma Vieille me dit cette semaine :

— Comment ils vont faire les Français ? Il y a pénurie de moutarde dans le monde !

— Eh oui, on pleure à Dijon, mais chez nous au hockey, la moutarde baseball déborde de nos hot-dogs.

Un Québécois futé avait prévu le coup en achetant des cargaisons de graines de moutarde, récoltées avant la sécheresse.

Tout va bien dans le meilleur des mondes

Voyez comme je ne cherche pas toujours la petite bête.

Je focalise sur le beau.

C’est madame Bombardier qui me l’a recommandé. La pauvre s’étant fait reprocher d’être déprimante a voulu me prémunir contre le risque de subir le même sort. Ainsi, je pratique la pensée magique. Je passe mon dimanche au pays des Licornes. Je plane...

Elle est de très bon conseil, madame B.