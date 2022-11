Disparition de Mélissa Blais: de nouvelles recherches à Yamachiche

Cinq ans après la disparition de Mélissa Blais, des recherches ont débuté dimanche matin à Yamachiche, en Mauricie, dans la Petite rivière du Loup, à la suite de nouvelles informations provenant d’une voyante.

Des plongeurs étaient sur les lieux dimanche avant-midi. Vers 13 h, les recherches étaient terminées.

En 2017, Mélissa Blais, en état d’ébriété, aurait perdu le contrôle de son véhicule ou se serait trompée de chemin, ce qui l'aurait ainsi menée à cet endroit, selon cette nouvelle hypothèse.

«Hier, on a vérifié les profondeurs pour voir s’il y avait des choses qui pouvaient ressembler à un véhicule. On n’a rien trouvé. C’est assez similaire à ce qu’on a trouvé l’an dernier. On continue de fouiller», raconte Daniel Lamontagne, président des Plongeurs de l’Espoir.

À titre de rappel, Mélissa Blais se trouvait au bar Les 2 Dés, à Louiseville, avant de disparaître il y a cinq ans. À ce moment-là, les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas.