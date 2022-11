Félix Auger-Aliassime vise le premier rang mondial

Il sera sixième au classement de l’ATP lundi, mais Félix Auger-Aliassime ne s’en cache pas. C’est le premier rang mondial qu’il vise et «il y croit de plus en plus».

Le Québécois de 22 ans a fait le bilan de son mois d’octobre exceptionnel dimanche matin, lors d’une visioconférence depuis Paris, au lendemain de son élimination en demi-finale du tournoi de catégorie Masters 1000 qui était disputé dans la capitale française.

Et Félix s’est dit fier. Fier de ses trois titres d’affilée, à Florence, Anvers et Bâle. Fier de ses 16 victoires consécutives, une séquence qui a pris fin devant le jeune Danois Holger Rune, 18e mondial. Fier de s’être qualifié pour la finale de l’ATP, l’un de ses objectifs de la saison.

Mais surtout, Auger-Aliassime est fier de la constance affichée dans son jeu et qui lui a permis d’accumuler les triomphes.

«C’est sûr que cette séquence, elle s’assoit ma place parmi l’élite mondiale», a souri la fierté de L’Ancienne-Lorette.

Sauf que Félix est prêt pour plus. «Je suis de plus en plus convaincu, et les gens autour de moi le sont aussi, que j’ai ce qu’il faut pour être numéro 1 mondial, a-t-il affirmé. Bon, c’est sûr qu’ensuite, je dois livrer la marchandise, ce qui n’est jamais facile.»

L’Américain John McEnroe, grande vedette du tennis de la décennie 1980, a répété au cours des dernières années qu’il voyait Auger-Aliassime atteindre le sommet du palmarès mondial.

«Je suis d’accord avec John, a-t-il ajouté. Sans brûler d’étapes, sans me mettre trop de pression, je pense que j’ai ce qu’il faut pour l’être éventuellement dans ma carrière.»

Il peut enfin célébrer

La belle séquence est maintenant finie – ce qui était inévitable, reconnaît le Québécois sans paraître trop déçu – et Félix prendra la direction de Turin mercredi, pour prendre part à la finale de l’ATP.

Il s’accordera auparavant quelques jours de repos bien mérités, après avoir disputé des matchs à un rythme effréné dans les quatre dernières semaines.

«La vraie célébration, c’est maintenant», s’est-il réjoui, lui qui avait eu peu de temps pour réaliser ce qu’il a accompli récemment.

Il veut gagner la finale

La finale de l’ATP regroupe les huit meilleurs joueurs de la dernière saison. La crème de la crème y sera, hormis l’Espagnol Carlos Alcaraz. Le numéro 1 mondial, blessé aux abdominaux, a déclaré forfait et sera remplacé par l’Américain Taylor Fritz.

Dans ce tableau très relevé, Félix voit une occasion d’améliorer encore son classement mondial. Et même d’enlever les grands honneurs.

«Tous les joueurs qui y participent, je les ai déjà affrontés, j’en ai battu. Donc pour moi, il n’y a aucune raison que je ne me présente pas à ce tournoi dans le but de la gagner», a-t-il affirmé.

«C’est l’un des tournois les plus difficiles à remporter, parce qu’il n’y a que les meilleurs au monde qui y participent. Mais il n’y a aucune raison selon moi de ne pas aspirer à la victoire.»