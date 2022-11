Gala de l'ADISQ: Ginette Reno fait un lapsus et internet s'emballe

On taquine ceux qu'on aime et on aime Ginette Reno.

La grande dame de la chanson québécoise a eu l'honneur de présenter la catégorie de la meilleure chanson de l'année au 44e Gala de l'ADISQ. Dans son discours d'ouverture, l'interprète a souligné le bonheur qu'elle avait d'être devant une salle comble.

Or, les choses sont devenues cocasses au moment où elle a annoncé le gagnant du Félix.

«Le public et l'Académie ont choisi... "Capitole" de "Funky" et Jay Scott», a-t-elle déclaré après une longue hésitation.

Vous l'avez sûrement compris, la chanson de l'année était Copilote de Fouki et Jay Scott.

Les internautes se sont emballés dans les minutes qui ont suivi l'intervention de Ginette Reno.

Voici quelques réactions qui vont feront sourire.

Louis-José+ Ginette + Funky + Yves Jacques = quel début de gala divertissant #adisq #GalaAdisq — Marilyne Levesque (@MarilyneLevesqu) November 7, 2022

Il faut absolument que fouki sorte une toune qui s'appelle Capitole Fonki # demande spéciale #GalaAdisq — Vincent Larouche (@VincentLarouch9) November 7, 2022

«Capitole» - Fouki / Jay Scott - Chanson de l'année



Ginette avait pas ses lunettes...! #ADISQ #GalaADISQ — Sophie Riviera 🦸🏻‍♀️ (@wakeuplittleso) November 7, 2022

J'ai ouvert mon Twitter juste à cause de Ginette lol#GalaAdisq — Vamoya (@_CoachM3_) November 7, 2022

Funky a gagné. J’imagine que Cœur de pilates était pas loin derrière. #GalaAdisq — Nicolas (@NicolasBoisvert) November 7, 2022