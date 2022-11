Gros lot du Powerball à 1,9 milliard $ US: comment participer depuis le Québec?

Faute d’avoir été remporté samedi, le gros lot du Powerball atteint désormais un montant record de 1,9 milliard $ US (2,6 milliards $ CAN), un gros lot qu’il est possible de remporter même si on ne vit pas aux États-Unis.

Les Québécois qui seraient tentés de mettre la main sur cette cagnotte colossale mise en jeu lundi peuvent le faire en toute légalité, mais participer au tirage peut s’avérer compliqué.

Selon les règles de la loterie, tout le monde de passage dans l’un des 45 États participants peut se procurer un billet en toute légalité, sans être citoyen américain.

Par contre, la loi américaine sur les douanes prévoit, à l’Article 1305, une interdiction de l’importation «d’articles immoraux», une catégorie qui comprend «tout billet de loterie, ou tout papier imprimé pouvant servir de billet de loterie ou toute publicité de loterie». Légalement parlant, un Canadien ne peut donc pas rentrer au Canada, puis retourner aux États-Unis avec un billet du Powerball, qui doit être validé dans l’État où il a été acheté pour obtenir son prix.

Une autre solution consiste à faire affaire avec un site de revente en ligne de loterie, qui propose à ses clients d’acheter des billets à leur place. Les billets étant achetés et conservés aux États-Unis, il n’y a pas de problème avec l’importation de billets de loterie, mais encore fait-il pouvoir faire confiance aux différents sites internet.

Vraiment 1,9 milliard ?

Par ailleurs, bien que la cagnotte record de lundi puisse paraître des plus alléchante, il faut savoir que le gagnant n’empochera pas véritablement 1,9 milliard $.

Le Powerball prévoit deux façons de réclamer le gros lot, soit en obtenant la cagnotte entière sur une période de 30 ans, ou en acceptant une somme moindre immédiatement. Lors du prochain tirage lundi, ce montant devrait dépasser légèrement les 900 millions $ US (1,2 milliard $ CAN).

Dans un cas comme dans l’autre, le gagnant devra reverser 30 % de ses gains en impôt fédéral américain. Les différents États ont aussi leur propre règle, allant d’aucune taxation jusqu’à près de 10 %.

Ainsi, dans les États frontaliers du Québec, le New Hampshire est l’État le plus abordable avec 0 % de taxe, suivi du Vermont (6 %), du Maine (7,15 %) et de l’État de New York (8,82 %), selon une compilation du site TheLotter. Les «snowbirds» installés en Floride, eux, n’ont pas à payer de taxes sur les gains de loterie.

Le Powerball fonctionne avec le tirage d’une combinaison de cinq numéros entre 1 et 69, suivi de la Powerball qui a un numéro compris entre 1 et 26. Les chances d’obtenir la combinaison complète sont de 1 sur 292 201 338. Autrement dit, une personne à 292 fois plus de chance s’être frappé par la foudre (1 sur 1 million) que de remporter le Powerball s’il y joue une fois dans sa vie.

Signe de la difficulté de remporter le gros lot, la cagnotte ne cesse d’enfler depuis le 3 août dernier, malgré un rythme de trois tirages par semaine, d’où le montant record de 1,9 milliard $ US. Le précédent record avait été établi le 13 janvier 2016, lorsque trois gagnants s’étaient partagé 1,5 milliard $ US.

Les tirages de plus de 1 milliard $ ne sont pas si rarissimes aux États-Unis. Au cours des deux dernières années, deux tirages du Mega Millions ont aussi dépassé cette marque, en juillet 2022 et janvier 2021.