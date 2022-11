L’autre Pitlick de l’organisation

MINNEAPOLIS | Une visite au pays des Gophers de l’Université du Minnesota capte l’attention. Le décor du campus est de toute beauté.

Mais en cette journée du 31 octobre 2022, on distingue difficilement les étudiants qui déambulent dans les rues près de l’immense stade de football ou de la patinoire, le 3M Arena at Mariucci, des personnes déguisées en Harry Potter, en Grinch et en dinosaure géant.

Une fois la porte d’entrée trouvée pour l’aréna des Gophers, on revient à la normale. Il y a les joueurs des Gophers sur la glace pour un entraînement dirigé par Bob Motzko.

Parmi les patineurs, il y a Logan Cooley, le troisième choix au total au dernier repêchage de la part des Coyotes de l’Arizona, mais aussi Rhett Pitlick---, un choix de cinquième tour du Tricolore en 2019.

Rhett Pitlick est le jeune frère de Rem, le numéro 32 du CH.

« C’est spécial pour moi de porter les couleurs des Gophers, a dit Rhett en entrevue au Journal. Cette équipe est dans le sang de notre famille. Ma mère a étudié ici, mon père [Lance] également, tout comme mon frère, Rem. Je poursuis la tradition. C’était un choix logique pour moi de venir jouer ici. Je n’ai pas regardé d’autres programmes. »

Plus offensif et un bâton

À sa deuxième saison avec les Gophers, Rhett a l’intention de s’établir comme un rouage important de son équipe. Auteur d’une saison de 18 points, dont cinq buts, en 30 matchs la saison dernière, il n’a pas un départ à la hauteur de ses attentes avec six points (1 but, 5 passes) en 10 rencontres.

« Je veux m’améliorer offensivement, a-t-il répliqué. Je sens que c’est le cas. J’ai gagné en confiance cette année. Mais je ne souhaite pas juste devenir un attaquant plus menaçant, je veux aussi être responsable défensivement. »

Le 22 octobre, Pitlick a marqué son premier but de la saison contre les Fighting Hawks de North Dakota. Il a célébré en lançant son bâton dans les gradins du 3M Arena. Un geste qui n’est pas passé sous le silence. Il a écopé d’une punition de 10 minutes et les visiteurs ont finalement gagné 5 à 4 en prolongation.

Regard vers le future

NCAA

Photo AFP

Lane Hutson

Les Terriers de l’Université de Boston ne jouaient pas cette semaine. Mais Hutson a quand même fait les manchettes. Le choix de deuxième tour du CH au dernier repêchage a hérité du titre de défenseur du mois d’octobre dans la division Hockey East. En sept matchs, il a amassé huit points (3 buts, 5 passes) et il a bloqué 11 tirs.

OHL

Phot Martin Alarie

Logan Mailloux

Le défenseur ontarien a marqué deux buts vendredi, dans un revers de 6 à 3 des Knights de London contre les Otters d’Érié. Le lendemain, le choix de premier tour à l’encan de 2021 a amassé une aide et décoché six tirs dans un gain de 4 à 1 des Knights contre l’Attack d’Owen Sound. Mailloux a huit points (4 buts, 4 passes) en huit matchs.

LHJMQ

Photo Martin Chevalier

Joshua Roy

L’attaquant du Phœnix de Sherbrooke reste une menace offensive dans la LHJMQ. Il a connu une semaine faste avec un premier tour du chapeau cette saison, en plus de récolter une passe dans une victoire facile de 6 à 0 contre les Foreurs de Val-d’Or. Il a de plus noirci la feuille de pointage deux fois (2 aides) dans un revers de 3 à 2 en tirs de barrage face aux Voltigeurs de Drummondville.---

LHJMQ

Photo Martin Chevalier

Riley Kidney

Le joueur de centre du Titan d’Acadie-Bathurst était au troisième rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ avec 26 points après 16 rencontres (avant les matchs d’hier). Il a engraissé sa fiche personnelle avec des sorties de trois points (2 b, 1 p) et de quatre points (2 b, 2 p) cette semaine, face à l’Armada--- de Blainville--Boisbriand et au Drakkar de Baie-Comeau.

OHL

Photo Pierre-Paul Poulin

Vinzenz Rohrer

Le bon ami de Marco Rossi-- porte également les couleurs des 67’s d’Ottawa, comme l’avait fait l’attaquant du Wild du Minnesota. Choix de troisième tour du CH en juillet, Rohrer produit à un bon rythme en ce début de saison, avec 15 points (5 b, 10 p) en 13 rencontres. Il a connu un match de trois points (1 b, 2 p) la semaine dernière, dans un triomphe de 6 à 1 des 67’s contre les Colts de Barrie.

NCAA

Photo Pierre-Paul Poulin

Jakub Dobes

Les Buckeyes de l’Université d’État de l’Ohio profitaient aussi d’une semaine de congé. Dobes, un grand gardien de 6 pi 4 po, a joué les 10 rencontres de son équipe cette saison, présentant un dossier de 7-2-1. Le Tchèque a une moyenne de 2,25 et un taux d’efficacité de ,917.