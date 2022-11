Le noir à l’honneur

C’est le noir qui était à l’honneur pour célébrer la 44e édition du Gala de l’ADISQ. Alors que la couleur unissait les looks des invités, ce sont les textures et la transparence qui les différencient, des paillettes pour l’une, du chiffon et dentelle pour une autre, mais aussi du cuir embossé, du satin et du velours. Pour certains, le complet se porte à même la peau comme on l’a remarqué sur les tapis rouges internationaux. Les looks étaient à l’image de ce que l’on attend des galas musicaux, audacieux et sexy.

Rafael Payare

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Je porte un grand créateur montréalais, Philippe Dubuc », a mentionné Rafael Payare, chef de l’Orchestre symphonique de Montréal.

Andréanne A. Malette

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La chanteuse a voulu rendre hommage à Britney Spears, jusqu’à des chaussettes à son effigie. Pour ce faire elle y est allée d’une robe courte Sandro et de cuissardes en denim dénichées chez Browns.

Olivier Dion et Emy-Jade

Photo Agence QMI, Joël Lemay

C’est sans chemise, mais accessoirisé d’un collier de la boutique Carte blanche, qu’Olivier Dion a décidé de porter son complet Pierre Cardin. Sa conjointe Amy-Jade a déniché sa robe chez La petite robe noire.

Ariane Moffatt et Florence Marcil-Denault

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ariane Moffatt et sa conjointe Florence Marcil-Denault ont opté pour des complets, en version denim de Charles Jeffrey Loverboy pour l’une, et un costume vert tendre Sandro pour l’autre. Elles avaient complété le tout de bijoux de Made by Mademoiselle Jules et Moschino.

Frédérick Robichaud et Alicia Moffet

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Frédérick Robichaud portait un complet Zara et Alicia Moffet avait opté pour une robe Michael Kors Collection.

Noémie D. Leclerc et Hubert Lenoir

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Hubert Lenoir et Noémie D. Leclerc arboraient un look de gala classique, mais accessoirisé à leur façon. Il portait un complet Luu Dan, des lunettes Linda Farrow et une casquette Sofly. Elle avait enfilé une création sur mesure de Cristina Mendizabal Miranda.

Claudine Prévost et Pierre Lapointe

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Une fois de plus, Pierre Lapointe faisait honneur au travail du créateur belge Walter Van Beirendonck. Tout aussi pointue dans son style, Claudine Prévost avait choisi une robe Rick Owens.

Benoit McGinnis

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

« J’ai pensé faire une première sortie dans mon nouveau personnage Hedwig. C’est le concepteur de costumes Sylvain Genois qui a imaginé mon look de ce soir », a expliqué Benoit McGinnis, qui incarnera le personnage dans la pièce musicale Hedwig et le pouce en furie en janvier 2023.

Sarahmée

Photo Agence QMI, Joël Lemay

C’est le kimono noir de Remi Van Bochove qui marquait le look de Sarahmée.