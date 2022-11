Les Raptors domptent les «Taureaux»

Tel de véritables matadors, les Raptors de Toronto ont dompté les Bulls de Chicago, dimanche au Scotiabank Arena, les défaisant 113 à 104.

Les deux formations se sont échangé l’avance à quelques reprises durant ce match, mais c’est au milieu du quatrième quart que les favoris de la foule ont pris les devants pour ne plus jamais regarder derrière eux.

Absent lors des trois derniers matchs des siens, Fred VanVleet a célébré son retour sur le parquet avec une impressionnante performance de 30 points. Il a réussi neuf de ses 22 lancers, dont cinq des 13 du centre-ville, ainsi que ses sept lancers francs, en plus de compléter son double-double, avec 11 passes décisives. Le meneur de jeu a aussi récolté cinq rebonds.

Il a, entre autres, reçu l’aide d’O.G. Anunoby et Scottie Barnes, qui ont respectivement ajouté 22 et 19 points en l’absence de Pascal Siakam, blessé à l’aine droite lors du dernier match des siens.

Pour sa part, le Québécois Chris Boucher a ajouté huit points et six rebonds, en un peu plus de 22 minutes sur le terrain.

Du côté des Bulls, l’ancien membre de la formation torontoise DeMar DeRozan a été le plus productif, avec 20 points, tandis que Nikola Vucevic et Alex Caruso ont chacun réussi un double-double.

Les Raptors auront une nouvelle occasion de venir à bout des Bulls, lundi. Cette fois, par contre, la formation de l’Illinois aura la chance de se mettre en valeur devant ses propres partisans.