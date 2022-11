Premier livre de Florent Tanlet: osez repousser ses limites

Tenter sa chance, oser essayer et vivre avec passion, voilà ce qui caractérise l’auteur Florent Tanlet, qui signe son premier livre. Habité par un désir de réalisation de soi, il y va de multiples conseils afin que chacun puisse réaliser ses rêves et vivre une vie à la hauteur de ses ambitions.

C’est après avoir pris l’habitude de rédiger un bilan sur son année, incluant notamment ses réalisations, ses objectifs atteints et ses rêves réalisés que l’auteur a eu l’idée d’écrire ce livre. Un très grand défi.

«J’ai mis cinq ans à écrire ce livre et j’ai fait appel à un coach», lance l’auteur Florent Tanlet, qui aime se lancer constamment de nouveaux défis. C’est sa façon d’apprécier la vie. «Même si je ne réussis pas toujours, ma philosophie c’est, soit je gagne, soit j’apprends.»

À chacun sa passion

Tous ceux qui ont réussi dans la vie sont d’avis qu’il est essentiel de suivre ses propres passions afin de se diriger vers le succès.

Si vous trouvez votre travail monotone, dépourvu de défi, il y a fort à parier que vous ne serez pas en mesure de donner votre maximum dans cet emploi. Par conséquent, les possibilités d’avancement au sein de cette entreprise seront réduites et vous piétinerez, ce qui abaissera votre estime de soi. À l’inverse, si vous travaillez dans un domaine qui vous passionne, non seulement vous serez heureux, mais en plus vous n’aurez même pas l’impression de travailler.

De cette façon, les chances de succès sont davantage de votre côté, car c’est ainsi que l’on se donne à fond.

«Soyez attentif aux signes, croyez en vous», clame l’auteur. «Il faut aller plus loin que rêver.»

À ceux qui n’ont pas encore défini ce qui les passionne réellement, l’auteur propose de se demander ce qui vous rend vivant ou de trouver ce qui vous fait réellement vibrer. Sa théorie, l’allumette et les brindilles.

Il faut des brindilles pour que le feu prenne. Les brindilles sont ces personnes ou ces événements qui laisseront des marques sur votre passage et qui vous feront réaliser des aspects importants pour vous», écrit l’auteur.