Quand l’argent n’a plus de valeur...

Le choc est toujours le même, à chaque coup. On a beau savoir, on ne s’y habitue pas.

C’est l’inflation. On encaisse le coup.

On rouspète, mais finalement, pas le choix, on ajuste nos achats. Il faut boucler le budget à la fin du mois. Pire, il faut en mettre un peu de côté. Le moment arrive où il faudra acheter de nouvelles bottes d’hiver pour fiston, remplacer l’habit de neige pour mademoiselle qui grandit la nuit.

Dans sa mise à jour économique, le gouvernement Trudeau a voulu nous faire croire que lui aussi a compris que les temps ont changé, que ce cancer inflationniste avec le remède violent de la hausse des taux d’intérêt exige un nouveau mode de vie.

Fini les folies, il faut soigner le patient. L’heure est venue d’armer l’économie canadienne contre la rechute d’une récession.

Or, Ottawa semble vivre dans un monde parallèle où l’argent n’a pas la même valeur que dans le vrai monde.

C’est quoi un milliard ?

La pandémie et l’explosion des dépenses qu’elle a exigées semblent avoir déréglé le rapport des gouvernements aux milliards.

Certes, les Canadiens exigeaient que le gouvernement mette en place la PCU. En décembre 2020, personne n’aurait rouspété sur le prix payé pour les vaccins qui allaient acheter notre libération de l’enfer covidien.

Le problème, c’est qu’à Ottawa, on s’est habitué à ne plus compter les milliards. On a oublié que, même sous Justin Trudeau, il n’en a pas toujours été ainsi.

Dans son premier budget, le coût de l’ensemble de ses nouvelles dépenses pour 2016-2017 s’élevait à 11 milliards $. C’est moins que ce qu’il a dépensé en imprévus depuis avril dernier.

Dans le budget de 2017, il avait même réussi l’exploit de n’annoncer que 100 M$ pour l’année suivante.

En 2019, la dernière année avant la pandémie, l’ensemble des mesures pour l’année suivante était de 5 milliards $. C’est près de trois fois moins que les extras dépensés depuis le budget d’avril

Quel déficit ?

Ce qui nous ramène au sempiternel débat sur le déficit.

L’élection de Justin Trudeau a excommunié la religion du déficit zéro en 2015.

Or, il ne faudrait pas oublier qu’à l’époque, le déficit de seulement 10 milliards $ promis aux Canadiens devait servir de levier pour rattraper le retard en infrastructures stratégiques du Canada et ainsi stimuler l’économie.

C’était comme une hypothèque sur une maison, une dette utile. Or, la pandémie a forcé le gouvernement à s’ouvrir une marge de crédit. Et là, on est carrément rendu avec la carte de crédit et ses taux d’intérêt punitifs.

Il est là le problème avec la mise à jour économique.

Si Ottawa avait dépensé 13 milliards $ depuis avril pour financer une énorme politique industrielle cohérente comme l’ont fait les États-Unis, ça se défendrait. Mais il a choisi de continuer à faire plaisir à tout le monde, même aux producteurs de cidre et d’hydromel.