Retour sur les engagements clés de Bruno Marchand, un an après son élection

Lors de la campagne électorale de l’automne 2021, le candidat Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière (QFF), a divisé ses engagements en cinq thèmes majeurs. Un an plus tard, Le Journal les a passés en revue, tant avec le parti du maire qu’avec les partis d’oppositions, afin d’analyser le niveau de réalisation. Si les opposants estiment, en général, que l’administration Marchand ne possède pas de réelle « vision » pour la ville, l’équipe du maire assure avoir réussi à imprimer rapidement sa marque.

« Québec paradis des familles »

Engagements :

Mise en place de plus de rues marchandes

Amélioration de la qualité de vie des aînés

Doublement des investissements dans les installations sportives

Les deux vice-présidents du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance et Marie-Josée Asselin, mettent en avant l’organisation du sommet des aînés et la mise en branle du processus pour offrir des espaces et des terrains municipaux en vue de créer des garderies.

Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, convient que ces vastes chantiers sont « en cours ». Il dit vouloir « donner la chance au coureur ».

« Québec moteur économique »

Engagements :

Faire de Québec la ville la plus entrepreneuriale au pays

Lutter par divers moyens contre la pénurie de main-d’œuvre

Jackie Smith, cheffe de Transition Québec, note que ces deux priorités semblent « un peu contradictoires ».

De son côté, Éric Ralph Mercier, chef de Québec 21, rappelle que « le maire est imprégné d’une culture communautaire » et que « ça prend bien plus que les bons sentiments pour gérer une ville ».

Du côté des conseillers de Québec forte et fière, on met en avant la réactivation du Bureau des relations internationales dont une des missions est de faciliter le recrutement à l’étranger.

Mitigé, Claude Villeneuve juge que la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre « a tardé » à être mise en place.

« Québec leader des enjeux climatiques »

Engagements :

Dix améliorations au projet de tramway

Vision moderne de la mobilité

Arrêt du développement dans les boisés

L’administration Marchand met de l’avant le fait qu’elle a réalisé huit des dix améliorations proposées au tramway tout en admettant qu’il a été impossible de changer les choses pour la dalle de béton et les câbles électriques.

« Sur la dalle, la Ville ne sera pas coupée en deux. On n’a pas construit le mur de Berlin », a tempéré Marie-Josée Asselin.

Claude Villeneuve estime que « sur chacun des dix engagements, il y a toujours quelque chose d’un peu mitigé quand ça n’a pas simplement été abandonné ».

De son côté, Jackie Smith a regretté la hausse des tarifs au Réseau de transport de la Capitale (RTC).

« Québec bienveillante pour tous »

Engagements :

Lutte contre la pauvreté

Contre l’isolement des aînés

Itinérance zéro

Les opposants déplorent unanimement le fait que le maire a lui-même semblé manquer de « bienveillance » dans le dossier du restaurateur d’origine coréenne incapable de donner un service en français à cause du manque d’employés francophones.

Jugée irréaliste, la vision « itinérance zéro » est également décriée. Claude Villeneuve s’est d’ailleurs inquiété des « tensions sociales » qui se sont exacerbées en basse-ville.

Du côté de l’administration Marchand, on réitère que « l’itinérance zéro » est un objectif à long terme.

« Québec simple et efficace »

Engagements :

Transparence sur les dépenses et les projets en cours

Mieux s’occuper du patrimoine

Aux yeux d’Éric Ralph Mercier, « l’explosion des coûts du tramway » illustre le manque de transparence de l’administration Marchand.

C’est que les détails de ces surcoûts ne sont toujours pas connus, rappelle-t-il.

Jackie Smith admet être plutôt au courant de plusieurs projets, puisqu’elle siège à plusieurs comités.

« Mais je ne sais pas si ça sort dans les médias », nuance-t-elle.

Claude Villeneuve note l’existence de « choses intéressantes », mais il ajoute qu’il faut attendre la suite avant de juger.

De son côté, Pierre-Luc Lachance insiste sur le fait que les données sont de plus en plus faciles d’accès aux citoyens.