«Revenons donc à l’heure naturelle, à l’heure normale», clame un expert

Le changement d’heure aux six mois amène de multiples conséquences au niveau du sommeil, et le corps peut prendre des semaines à s’en remettre, selon Joseph De Koninck, professeur émérite à l’École de psychologie à l’Université d’Ottawa.

En entrevue à QUB radio, M. De Koninck a mentionné l’importance d’une horloge interne bien réglée pour le bon fonctionnement du corps. C’est cette horloge interne aussi nommée «horloge biologique» qui contrôle les fonctions physiologiques de base comme la faim où la fatigue. Le sommeil, c’est le dénominateur commun aux altercations sur la santé physique et mentale.

«Si on manque de sommeil ou on dort mal, il n’y a rien qui marche», a-t-il expliqué au micro de Richard Martineau.

Avec le changement d’heure automnale, le système revient donc à l’heure normale.

«Ça, c’est l’heure où l’humanité a évolué en harmonie avec le soleil. C’est cette lumière-là qui règle notre horloge interne».

Le débat de l’heure avancée

Plusieurs experts débattent depuis plusieurs années pour abolir l’heure avancée au Québec. L’heure avancée étant celle du printemps.

Joseph De Koninck est aussi de l’avis d’abolir l’heure avancée.

Il explique d’ailleurs que de rester à l’heure avancée toute l’année raccourcirait les périodes de soleil en passant de 16 heures à 8 heures d’ensoleillement.

«Les gens qui recommandent l’heure avancée ne savent pas ce que ça veut dire. En reculant l’heure, il va maintenant faire clair quand on va se lever. Tous les endroits qui ont essayé l’heure avancée comme aux États-Unis ne l’ont pas conservé», a-t-il ajouté.

L’expert mentionne aussi que la société canadienne du sommeil et les chercheurs recommandent de revenir à l’heure naturelle, donc l’heure normale à l’année.

«Le changement d’heure au printemps cause plus d’accidents, de problèmes cardiaques, car on manque de sommeil».

Il faut parfois même plusieurs jours et semaines pour que notre corps s’adapte à un changement d’heure.

Selon l’expert, «il faut être patient avec notre corps» lors de période de changement d’heure.