Lore Olympus: revisiter un grand mythe grec

Auteure-illustratrice originaire de Nouvelle-Zélande, Rachel Smythe est une étoile montante du milieu littéraire, et en particulier de la BD, pour son adaptation en roman graphique du mythe grec d’Hadès et Perséphone, Lore Olympus. Publiée en deux tomes, la réécriture contemporaine de cette histoire millénaire d’amour surprenante connaît un succès énorme tant en librairie que sur les réseaux sociaux. Un phénomène.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La web-série Lore Olympus compte plus de 300 millions de vues sur Webtoon. La BD était attendue de pied ferme par les fans : 24 heures après avoir été annoncée en précommande par Penguin Random House, elle était best-seller numéro 1 dans la catégorie Fantasy Graphic Novels sur Amazon. Qui plus est, il y a plus de 400 millions de vidéos utilisant le mot-clic #loreolympus sur TikTok.

Rachel Smythe, auteure-illustratrice talentueuse et imaginative, offre donc une réécriture contemporaine de l’une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, celle qui unit Perséphone, déesse du printemps, et Hadès, dieu des enfers.

Perséphone est nouvelle au mont Olympe. Sa mère, Déméter, l’a élevée dans le royaume des mortels pour la protéger des tentations puisqu’elle est promise à un destin de vierge sacrée. Perséphone est autorisée à aller à l’université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Sa vie change à tout jamais lorsque sa coloc l’emmène à une fête bien arrosée où elle fait la connaissance d’un beau ténébreux prénommé Hadès.

Une œuvre pour les adultes

L’histoire tumultueuse et toxique d’Hadès et Perséphone n’est pas de tout repos et Lore Olympus est une œuvre pour les adultes.

Dans son histoire, les dieux et les déesses ont des portables, vont faire la fête, vivent des situations dramatiques, des impasses, des émotions fortes, des relations toxiques.

D’emblée, Rachel Smythe présente une mise en garde à ses lecteurs.

«Lore Olympus aborde régulièrement des thèmes de maltraitance physique ou psychologique, de traumatisme sexuel et de relations toxiques. Quelques-unes des interactions de ce volume peuvent heurter certains lecteurs, qui poursuivront la lecture ou non, à leur discrétion. Demandez aide et soutien si vous en ressentez le besoin.»

Étonnée de son succès

En entrevue par courriel, Rachel Smythe explique avoir été très étonnée du succès énorme de Lore Olympus.

«Je ne m’attendais pas à cela du tout. Je ne m’attendais pas à quitter la section “Canvas” sur la plateforme Webtoon. Je ne m’attendais pas à ce que ça devienne ma carrière. Je ne m’attendais pas à faire une œuvre qui serait vue un milliard de fois. Je pense encore que je vais me réveiller et découvrir que tout cela n’était qu’un rêve fiévreux ! »

Rachel Smythe est tombée sous le charme des dieux et des déesses de l’Olympe. « La mythologie grecque est à la fois tellement choquante et belle... Chaque fois que je lis l’Odyssée, je suis submergée par mes émotions. Nous avons tellement de chance de pouvoir lire une histoire aussi ancienne qui a été rédigée à une époque où il n’y avait pas d’imprimerie, et que le texte ait survécu tout ce temps. »

L’histoire d’Hadès et Perséphone trouve écho dans la société d’aujourd’hui.

« Je pense que les gens gravitent autour du mythe d’Hadès et Perséphone parce qu’en son noyau, c’est un mythe qui aborde la relation entre la vie et la mort. Il y a peut-être quelque chose de réconfortant dans le fait de voir la vie et la mort se côtoyer, plutôt qu’être opposées.»