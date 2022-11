Temple de la renommée du hockey: Pas facile d’être capitaine

Roberto Luongo a marqué l’histoire de l’ère moderne de la LNH en 2008 en devenant le septième gardien à être nommé capitaine

Il a été le premier portier à obtenir cette fonction depuis Bill Durnan, capitaine du Canadien lors de la saison 1947-1948.

Luongo, qui n’avait pas de lettre sur son chandail, a occupé ce poste avec les Canucks de Vancouver en 2008-2009 et en 2009-2010.

« Quand les Canucks l’ont nommé capitaine, il a constaté qu’il avait plus de responsabilités médiatiques, explique son ancien coéquipier Alex Burrows. Il n’était pas toujours confortable. Sur une base quotidienne, il devait décortiquer les matchs et les performances de l’équipe avec les journalistes.

« Il n’aimait pas cela. Il avait l’impression de critiquer ses coéquipiers. »

Rester concentrer

En 2010, Luongo a décidé de délaisser son titre. Il a été remplacé par Henrik Sedin.

« Je veux mettre toute ma concentration sur mon boulot de gardien, avait affirmé Luongo lors d’une conférence de presse. Je ne dirais pas que c’était une distraction. Je veux avoir moins de choses dans mon assiette. Moins un gardien a de distractions, mieux c’est. »

Il voulait mettre toute son énergie sur son objectif : gagner une coupe Stanley.

« De prendre du recul me permet de mettre ma concentration sur ce qui est le plus important, avait-il ajouté. À la fin de la journée, gagner un championnat pour cette équipe est plus important que d’être capitaine. »

Un excellent sens de l’humour

Selon d’anciens coéquipiers, Roberto Luongo avait un excellent sens de l’humour à l’extérieur de la patinoire. Un côté de sa personnalité que le public voyait moins au cours de sa carrière. Grâce à son compte Twitter, les amateurs sont en mesure d’apprécier ses pointes d’humour. Voici quelques messages savoureux qu’il a écrits au cours des dernières années :

« Le deuxième pire contrat de l’histoire des Canucks. »

- Un message à son ancien coéquipier Kevin Bieksa tout en faisant référence à son pacte à long terme signé avec ce club.

(13 octobre 2022)

« Le nouvel entraîneur-chef du Canadien et quelques partisans. »

- Accompagné d’une photo de Martin St-Louis et des coéquipiers d’Équipe Canada.

(9 février 2022)

« Tom [Brady] a gagné sa septième bague [du Super Bowl] à l’âge de 43 ans et je peux à peine mettre mes bas. »

(7 février 2021)

« [Bill] Belichick veut échanger son choix de premier tour [au repêchage de la NFL]. De cette façon, il n’aura pas besoin de parler à personne ce soir. »

Photo AFP

(23 avril 2020)

« [David] Ayres a plus de victoires que moi à Toronto. »

Capture d'écran tirée de NBC

– Après la victoire du conducteur de surfaceuse comme gardien d’urgence avec les Hurricanes de la Caroline.

(22 février 2020)

« En l’espace de deux mois, je suis renversé par le fait d’être passé d’un athlète professionnel en grande forme à une personne qui porte des shorts avec un élastique. »

– Quelques semaines après l’annonce officielle de sa retraite.

(6 juillet 2019)