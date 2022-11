Victoire et titre pour Joey Logano

Victorieux sur le circuit ovale de Phoenix, dimanche, Joey Logano a soulevé le trophée de champion de la Coupe NASCAR pour la deuxième fois de sa carrière.

Le pilote de l’écurie Penske a remporté l’épreuve finale de la saison devant son coéquipier Ryan Blaney, alors que Ross Chastain, l’un des quatre finalistes, s’est classé au troisième rang.

« Je ne peux y croire. Quand j’étais tout jeune, mon but était de devenir champion en NASCAR. De le faire à deux reprises, c’est inimaginable. Je dois surtout remercier mon équipe pour son dévouement », a dit celui qui a mené 188 des 312 tours de l’épreuve.

Les deux autres finalistes dans la course au titre, Christopher Bell et Chase Elliott, se sont classés 10e et 28e, respectivement.

Gibbs, le mal-aimé

Samedi, Ty Gibbs a été sacré champion en série NASCAR Xfinity après avoir signé sa septième victoire de la saison.

Si ce succès a été moins controversé que celui qu’il a obtenu la semaine précédente à Martinsville, en Virginie, c’est néanmoins sous les huées qu’il a célébré un premier titre dans l’antichambre de la Coupe NASCAR, et ce, à son 51e départ. Il avait amorcé son parcours l’an passé.

Les spectateurs à Phoenix lui avaient déjà réservé un accueil hostile lors de la présentation des pilotes qui précédait le départ de cette 33e et ultime étape de la campagne.

Pour rappel, Gibbs avait bousculé en piste son coéquipier Brandon Jones, meneur de la course et dont une victoire lui aurait assuré une place parmi les quatre finalistes.

Gibbs, lui, n’avait pas à gagner pour figurer parmi les quatre prétendants au titre.

« Mon comportement à Martinsville était inacceptable », a indiqué Gibbs, qui fera le saut à temps plein en Coupe NASCAR l’an prochain.

« Je pourrais rester ici pendant des heures et formuler toutes les excuses possibles, mais ça ne changera rien. Je ne veux pas me souvenir de ce championnat pour les huées, mais plutôt pour le travail remarquable effectué par mon équipe », a relaté le petit-fils de Joe Gibbs, propriétaire de l’écurie du même nom et ancien entraîneur-chef chevronné de la NFL.

Gibbs a devancé Noah Gragson de 40 centièmes de seconde au fil d’arrivée, alors que Justin Allgaier s’est classé troisième.

Difficile début d’épreuve

Après s’être élancé de la 33e position sur la grille de départ, Alex Labbé a conclu sa saison au 18e rang.

Au classement final des pilotes, le nom du Québécois apparaît au 19e échelon.

« La voiture n’était pas performante en début de course, mais des ajustements fructueux pendant nos arrêts au puits de ravitaillement en ont amélioré la tenue », a fait savoir Labbé.

« Vers la fin, mon rythme était bon. Notre résultat est satisfaisant compte tenu du niveau de compétition très relevé dans la série », a fait savoir le pilote des Bois-Francs, qui souhaite évidemment participer à la première épreuve de la saison 2023, prévue sur le mythique circuit de Daytona, en Floride, le 18 février.

Un champion dans le deuil : Ty Gibbs devait participer à la dernière course de la saison en Coupe NASCAR à Phoenix, mais il a déclaré forfait. Son père, Coy, est décédé à 49 ans dans son sommeil dans la nuit de samedi à dimanche, des suites d’une maladie neurologique dégénérative.

Les 10 derniers champions de la Coupe NASCAR

2013: Jimmie Johnson, Hendrick

2014: Kevin Harvick, Stewart-Haas

2015: Kyle Busch, Gibbs

2016: Jimmie Johnson, Hendrick

2017: Martin Truex, Gibbs

2018: Joey Logano, Penske

2019: Kyle Busch, Gibbs

2020: Chase Elliott, Hendrick

2021: Kyle Larson, Hendrick

2022: Joey Logano, Penske