Alice au pays de la Rude Ingénierie

Habitué à mélanger les disciplines, le Théâtre Rude Ingénierie se collera pour la première fois à un texte et une structure narrative bien établis. Ce qu’il fera, avec sa touche, dans une relecture des contes Alice au pays des merveilles et De l’autre côté du miroir.

À l’affiche au Trident jusqu’au 3 décembre, Alice! est une adaptation de l’œuvre de Lewis Carroll créée par l’auteure québécoise Emmanuelle Jimenez avec 14 artistes sur les planches.

« On suit le personnage d’Alice, qui traverse une quête et des obstacles, à travers une série de tableaux, où elle va croiser plein de personnages qui vont la défier et la transformer », a indiqué Bruno Bouchard, du Théâtre Rude Ingénierie.

La compagnie de production multidisciplinaire de Québec, active depuis une dizaine d’années, crée du théâtre de performance et d’action. Elle a participé, avec le tableau Les Palais, au parcours déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant...? et elle est derrière les installations Humanorium, Dreamland et La petite maison mécanique.

Pour la première fois, le Théâtre Rude Ingénierie, qui mélange musique en direct, chorégraphie des corps et performance, mariera son langage à un spectacle avec des textes, des personnages et des dialogues.

« Le texte n’est pas notre matière principale. Alice était le matériau idéal pour la rencontre avec le Trident et le Théâtre Rude Ingénierie », a fait remarquer Bruno Bouchard.

Dans sa quête, Alice se retrouve confrontée au paradoxe, à l’absurde et au bizarre. Des mots qui collent bien à l’univers du Théâtre Rude Ingénierie.

Ludique

L’histoire d’Alice, précise Bruno Bouchard, n’est pas uniquement celle d’une petite fille de sept ans qui rencontre des arbres et des animaux qui lui parlent. Il y a aussi une Alice qui apprend à développer son sens critique et à poser son regard différemment.

« Ça parle de toutes les aliénations de notre société actuelle. Il y a, pour Alice, une urgence de prendre en main sa pensée, d’aller dans le jeu d’échecs et se battre. Il y a l’idée de se développer une position face à ce qui se passe et non pas seulement être une éponge à tout ce qu’on nous dit. C’est un texte très ludique et ouvert de sens », a fait remarquer Bruno Bouchard.

Sur scène, la scénographie va se construire en temps réel.

Photo Stéphane Bourgeois

« Alice traverse des forêts, rapetisse, grandit et rencontre des animaux et tout ça. On fabrique ce qui va se passer tableau après tableau. Toute l’équipe transforme les choses sur la scène pour leur donner une deuxième identité », a indiqué Bruno Bouchard.

Bruno Bouchard et sa bande sont très heureux d’avoir cette opportunité de mettre les pieds pour la première fois sur les planches du Trident et d’aller à la rencontre d’un autre public.

« On souhaitait s’ouvrir à de nouvelles formes d’écriture scénique. C’est comme arriver avec un instrument qui n’était pas dans l’orchestre avant et qui vient d’un autre univers complètement. C’est une très belle aventure pour tout le monde. Nous, on se mouille, on se met en danger et on prend des risques pour aller découvrir d’autres mondes. Ce n’est pas toujours facile, mais on y arrive. Ça donne quelque chose de singulier et on sent la rencontre entre ses disciplines », a-t-il laissé tomber.

Le Théâtre Rude Ingénierie vient d’ouvrir un champ de travail qu’il a l’intention de continuer à développer.

« On se retrouve aussi avec beaucoup plus de moyens, un budget de création et un encadrement qui va au-delà de ce qu’on a accompli dans le passé. C’est une chance inouïe et nous sommes très reconnaissants », a fait savoir Bruno Bouchard.