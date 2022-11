Canadien: Rem Pitlick soumis au ballottage

Rem Pitlick sera soumis au ballottage lundi, a annoncé le Canadien de Montréal. Conséquemment, l’attaquant n’a pas participé à la séance d’entraînement du club à Brossard.

• À lire aussi: Canadien: Josh Anderson suspendu deux matchs

Pitlick, qui a accepté cet été un contrat de deux ans et de 2,2 millions $ à un seul volet, a été blanchi en sept parties cette saison.

Il a été l’un des attaquants, avec Jonathan Drouin, Evgenii Dadonov et Mike Hoffman, fréquemment laissés de côté par l’entraîneur-chef Martin St-Louis.

Le joueur d'avant a connu sa meilleure campagne en carrière en 2021-2022, totalisant neuf buts et 26 points en 46 rencontres. L’Ontarien de 25 ans a inscrit 15 filets et 39 points en 84 parties avec les Predators de Nashville, le Wild du Minnesota et le Tricolore.

Mike Matheson s'approche de plus en plus

Mike Matheson a patiné en solitaire, lundi matin avant la séance d’entraînement du Canadien de Montréal, laissant entrevoir un retour au jeu plus tôt que prévu.

Matheson, aux prises avec une blessure au muscle abdominal, n’a pas disputé le moindre match cette saison. Son retour est prévu au début du mois de décembre jusqu’à preuve du contraire.

Le Québécois de 28 ans a été acquis des Penguins de Pittsburgh avec un choix de quatrième tour en 2023 en retour de Jeff Petry et de Ryan Poehling.

Par ailleurs, Christian Dvorak n’a pas participé à la séance, lui qui a plutôt subi une journée de traitement.

Le Tricolore tentera de mettre un terme à une séquence de trois revers mardi à Detroit contre les Red Wings avant d’accueillir le lendemain les Canucks de Vancouver au Centre Bell.