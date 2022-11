Crave: la dépendance au menu de la nouvelle série «Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits)»

La nouvelle comédie dramatique «Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits)» s’intéressera à la dépendance en racontant le parcours de Charles, alias Chuck (Nicolas Pinson), l’animateur de l’émission matinale «Bon matin, un café?».

Du jour au lendemain, cette vedette du petit écran perdra sa réputation et fera la page frontispice des quotidiens en raison d’un scandale. Pour retrouver son souffle et faire preuve de bonne volonté – bien qu’il soit dans le déni et dise à qui veut l’entendre aimer simplement faire la fête –, il partira dans une maison de rétablissement pour personnes souffrant de différentes dépendances, a-t-on expliqué lundi, dans un communiqué, au moment d’annoncer le projet.

C’est sur Crave, en 2023, qu’on pourra regarder les épisodes coréalisés par Jean-François Rivard et Mathieu Cyr. Ces deux derniers sont les créateurs de «Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits)» au même titre que le comédien Nicolas Pinson et la scénariste Émilie Lemay-Perreault.

La série que l’on promet «audacieuse et humoristique» réunira à l’écran Nicolas Pinson, Marilyn Castonguay, Chantal Fontaine, Bernard Fortin, Sylvain Marcel, Benz Antoine, Amélie B. Simard, Yves Corbeil, Myriam De Verger, Nathalie Doummar, Hugo Dubé, Claire Jacques, Lyna Khellef, Danielle Ouimet, Kevin Owens (WWE) ainsi que le danseur de claquettes Justin Jackson.

Produite par St-Laurent TV, en collaboration avec Bell Média, Connect3 et Cineflix Media, la série est en tournage dans la région de Sherbrooke, en Estrie. Jean-François Rivard, Sarianne Cormier et Patrick Dupuis ont écrit les textes.