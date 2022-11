De Benjamin Franklin à Barack Obama

C’est mardi que nos voisins américains enregistreront leurs préférences pour la Chambre des représentants, le Sénat, plusieurs postes de gouverneurs et quelques référendums. Derrière un processus familier se profile un enjeu majeur, l’avenir de la démocratie.

Si vous fréquentez le Carnet américain régulièrement, vous vous souvenez probablement que j’ai déjà exprimé mon pessimisme à quelques reprises, particulièrement ici et ici. Je n’ai pas l’intention de revenir sur mon argumentaire, mais plutôt de mettre en lumière une attitude des Américains sur laquelle je me suis trop peu penché.

De la normalité des élections

Si je mentionne Franklin et Obama dans le titre, c’est que ces deux hommes pourraient bien incarner à leur manière le début et la fin de l’expérience américaine. Si dès la convention de Philadelphie Franklin se permettait de douter de l’avenir du système («Une république si vous pouvez la garder»), le premier président noir de l’histoire est peut-être le dernier à avoir été élu dans un processus «normal ».

Autant Franklin qu’Obama, deux érudits intelligents et dotés d’un sens de l’humour certain, reconnaissent les pièges du jeu politique, un jeu auquel ils se sont prêtés tout en maintenant une certaine perspective. Dans un cas comme dans l’autre, ils ne pouvaient probablement pas se douter que le plus grand mal qui affligerait le système et ses institutions serait l’apathie.

Les divisions de la société américaine n’ont rien de bien nouveau, la polarisation non plus. La corruption? Pour peu que vous connaissiez la politique de ce pays, vous pouvez en retracer l’influence dès les débuts de la république.

Il s’est écoulé 233 ans entre la ratification de la constitution et les élections de 2022. Pendant la quasi-totalité de cette période, on a au moins dénoncé la corruption, limitant les écarts en agitant la préservation des institutions.

La démocratie américaine a toujours eu une bonne part de problèmes et de limites, certaines imposées par les Pères fondateurs, mais l’idée de saboter ce régime freinait les plus fourbes.

Apathie catastrophique

Ma plus grande crainte en prévision du vote de mardi réside donc dans l’absence de sentiment d’urgence chez une majorité d’électeurs. Ils sont bien 71% à considérer que leur démocratie ne va pas bien, mais que 7% à être considéré que c’est un problème auquel on doit s’attaquer dès maintenant.

Quand on se déplace pour aller voter, on le fait souvent en pensant à notre quotidien, le nez collé sur la vitrine. Les démocrates ont raison de s’accrocher à l’avortement et aux enjeux démocratiques, mais les républicains sont plus à l’écoute des besoins immédiats de nombreux électeurs. Survivre et payer les factures l’emporte sur le reste.

J’ai bien peur qu’en ne pensant qu’au prix de l’essence ou à l’inflation (les enjeux au somment de la liste), les électeurs américains n’en oublient le plus important de l’exercice : ils peuvent encore exprimer leur volonté et on la respecte.