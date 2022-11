Deuxième mission réussie des Alouettes

Le match est au deuxième quart. Les Alouettes viennent de prendre les devants 22 à 6. Un sentiment de surprise flotte sur la galerie de presse du stade Percival-Molson.

Mon jeune collègue Philippe Asselin, qui est affecté à la couverture des Alouettes pour notre agence de presse QMI, n’en revient pas.

« Ils n’ont jamais aussi bien joué cette saison », me lance-t-il.

Pas si vite !

Tous les journalistes abondent, même mon confrère de longue date Herb Zurkowsky, qui n’est pas de nature à s’emballer et dont l’humour caustique en fait un personnage coloré dans la confrérie.

Herb vient, pour ainsi dire, avec les Alouettes. Il couvre leurs activités depuis 25 ans pour The Gazette. Il est la référence. Rien ne lui échappe.

Lui aussi n’avait pas vu les Alouettes jouer avec autant d’aplomb cette année. Mais le vieux sage qu’il est devait ajouter :

« C’est loin d’être terminé.

« Ils sont bien capables de l’échapper. »

Mario Cecchini arrive sur ces entrefaites.

« Les gars, je sais que vous n’êtes pas censés être partisans, mais avouez que l’on joue bien et que la situation se présente bien », s’exclame le président des Alouettes.

On est d’accord avec lui.

Aucun doute

Mais rien n’est garanti au football. S’il y a un sport où on assiste à des revirements spectaculaires, c’est bien celui-là.

Il y a eu un grand silence lorsque les Tiger-Cats ont rétréci l’écart à 22 à 14 au troisième quart. Mais les Alouettes n’ont pas paniqué. Ils sont restés en contrôle.

Cette victoire, ils y tenaient à tout prix.

Marc-Antoine Dequoy me l’avait bien dit quand je l’ai rencontré mercredi dernier. Les Alouettes avaient des comptes à régler avec les Tiger-Cats après deux défaites consécutives à leurs dépens en demi-finale de l’Est de la Ligue canadienne.

En fait, ils n’avaient pas gagné contre eux en séries depuis 1996. Dequoy était encore au berceau. Il avait 2 ans.

Le match était terminé depuis un bon moment quand je l’ai retrouvé sur le terrain. Il avait encore son uniforme sur le dos et discutait avec des membres de sa famille et des amis.

Quand je lui ai dit que les Alouettes s’étaient visiblement bien préparés pour le match, il a acquiescé.

« C’est exactement ça ! a-t-il corroboré.

« Ce fut un match où l’équipe s’est présentée et dans lequel toutes les facettes de notre jeu fonctionnaient. L’attaque, la défensive, les unités spéciales.

« On a disputé 60 minutes de bon football. Mais on ne pouvait pas non plus livrer une rencontre sans accorder un touché. C’est difficile à réaliser.

« Mais on est demeurés confiants après leur touché. »

Un Maciocia émotif

Danny Maciocia, lui, suait à grosses gouttes lorsqu’il s’est présenté devant les journalistes dans un petit local du vieux stade.

« Pas grand-monde croyait vraiment à nos chances de participer aux séries alors que notre fiche était de 2-6, a-t-il dit.

« Ça montre à quel point notre équipe a du caractère et du chien. Je suis tellement fier pour eux [ses joueurs]. Parfois, c’est difficile à expliquer. Il faut le vivre pour comprendre. »

Son équipe est partie de loin. Elle a réalisé une première mission en remportant une place dans les séries. Même qu’avec deux matchs à jouer, elle flirtait avec le championnat de la division Est.

Rien n’était gagné contre les Tiger--Cats, même si la loi de la moyenne favorisait les Alouettes.

Les chiffres ne veulent rien dire.

C’est sur le terrain que ça se joue.

19 ans plus tard

Maciocia était émotif.

Il s’agissait pour lui d’une première victoire en séries à titre de patron du personnel d’entraîneurs des Alouettes.

« Ce moment, je voulais le vivre, a-t-il affirmé.

« Il est arrivé 19 ans plus tard. »

C’est-à-dire quand il a quitté ses fonctions de coordonnateur offensif des Alouettes en 2002 pour accepter un poste similaire avec les Eskimos d’Edmonton.

Trois ans plus tard, il devenait le premier entraîneur-chef québécois à remporter la coupe Grey avec Edmonton.

Une victoire en finale de l’Est, dimanche à Toronto, l’amènerait, lui et ses joueurs, au match ultime.

Peut-on y croire ?

Avec huit victoires à ses 11 dernières rencontres, cette équipe doit être prise au sérieux.

Marc-Antoine Dequoy est super confiant

Le petit demi de coin Mike Jones a eu une bonne citation après la victoire des Alouettes contre les Tiger-Cats.

« J’ai dit à mes coéquipiers sur les lignes de côté que je n’avais pas payé mon loyer pour le mois pour rien.

« Je veux rester ici pour trois autres semaines. »

Les chances des Alouettes de vaincre les Argonauts, dimanche, paraissent bonnes.

Rappelons qu’ils ont perdu deux fois par un point sur le dernier jeu du match contre les « Argos » en saison régulière avant de l’emporter dans une rencontre sans enjeu il y a huit jours.

Le vent dans les voiles

Marc-Antoine Dequoy déborde de confiance.

« Notre gros défi, c’était Hamilton, a-t-il dit quand je l’ai retrouvé sur le terrain.

« On s’en va à Toronto sans complexe. On est dans un momentum incroyable. Je ne peux pas croire qu’on va perdre si on joue notre meilleur match. La confiance est là. »

Merci aux Bombers

Cette confiance, Dequoy estime que les Alouettes l’ont acquise lorsqu’ils sont allés battre les puissants Blue Bombers à Winnipeg, le 11 août. Ils l’avaient emporté 20 à 17 en prolongation.

La semaine précédente, au stade Percival-Molson, ils avaient tenu tête aux Bombers en première demie avant de s’effondrer en deuxième demie dans une défaite de 35 à 20.