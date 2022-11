ExpoCité veut plus donner plus de place au transport actif

Enclavé par le réseau routier et aux prises avec la congestion, ExpoCité cherche à améliorer l’accès à ses installations et à faciliter l’usage de transports alternatifs à la voiture, qui est le moyen utilisé par la grande majorité de ses visiteurs.

• À lire aussi: Un happening pour quadistes et motoneigistes

D’ici cinq ans, l’organisation paramunicipale prévoit accélérer ses actions en ce sens, révèle le plan stratégique de l’organisation pour 2022 à 2027.

«La congestion routière aux abords du site s’accroît rapidement en raison notamment du nombre limité d’accès, de son pourtour clôturé et de la configuration du secteur», souligne-t-on dans le Plan. Ces éléments ont été abordés par plusieurs lors des groupes de discussion tenus en 2020 et ils avaient aussi été identifiés dans le rapport du groupe consultatif sur l’avenir d’ExpoCité de 2015, dirigé par Daniel Gélinas. Les riverains consultés considèrent que les places de stationnement occupent une trop large part du site.

Grands événements

L’organisation note que «les problèmes de circulation s’accentuent lors de la présentation de grands événements commerciaux, culturels ou sportifs» et que la popularité grandissante du Grand Marché, du boisé et de la place Jean-Béliveau «doivent maintenant être pris en compte dans la gestion de la circulation. Ainsi, une approche qui mise sur la collaboration et l’innovation – recherche d’outils et de pratiques novatrices, modulation des modes d'exploitation et tarifs – s’impose pour une coordination optimale des déplacements ».

Et la direction estime qu’une partie des problèmes pourraient être réglés par les travaux qui s’en viennent à proximité, mais qu’il faut agir à court terme. «Bien que plusieurs fondent de grands espoirs dans la reconfiguration du secteur du pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne pour faciliter les allées et venues en plus de favoriser la cohabitation des modes de déplacement – autos, autobus, vélos, etc – la situation exige une attention plus immédiate», affirme ExpoCité.

La majorité en voiture

En ce moment, 79 % des visiteurs d’ExpoCité s’y rendent en voiture. On veut accroître à 26 %, soit un pour cent de plus par année, la part des déplacements actifs d’ici cinq ans.

On veut donc prévoir plus de place pour les transports actifs. Notamment en signant des partenariats en transport, en ajoutant des infrastructures d’accueil «sécuritaires et adaptées», en offrant des incitatifs à l’utilisation de modes de transport autres que l’automobile pour accélérer les arrivées et les départs lors d’événements et en poursuivant l’embellissement des voies piétonnes été comme hiver.

Autres cibles

Par ailleurs, ExpoCité s'est fixé des cibles à atteindre pour 2027. On veut tenir 500 activités par an, soit 100 de plus qu'en 2019. On souhaite aussi accroître le taux d'occupation des bâtiments à 65 %, soit de 2 % de plus chaque année au Centre de foires et augmenter l'achalandage à 2,5 millions de visiteurs par an par rapport à 2 millions en 2019.