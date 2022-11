Gala de l’ADISQ: Ginette Reno connaissait FouKi et est «en pleine forme»

Ginette Reno a fait un lapsus qui a enflammé la toile, dimanche soir au gala de l’ADISQ, en renommant le rappeur Fouki et sa chanson Copilote. La grande dame de 76 ans, qui paraissait moins énergique qu’à l’habitude, connaissait pourtant le rappeur et était en pleine forme, assure son attaché de presse.

«Le public et l’académie ont choisi: Capitole! Funky avec Jay Scøtt», a lancé la chanteuse sous l’hilarité du public et devant l’incrédulité des deux artistes gagnants. Le moment est rapidement devenu viral sur le web.

Dans la salle de presse, quelques minutes après être sortis de scène, FouKi et Jay Scøtt ont mentionné à certains médias avoir trouvé le moment sympathique et ne pas du tout en tenir rigueur à Mme Reno.

La grande interprète avait mal lu le carton «dans l’excitation et l’énervement», a dit son attaché de presse rejoint par Le Journal. «Elle connaît FouKi, mais ce n’est pas un nom habituel comme Mario Pelchat.»

Même si elle parlait plus lentement que d’habitude durant sa présentation, Ginette Reno était «en pleine forme» et «vraiment de bonne humeur», mentionne le relationniste, qui a ajouté qu’elle ne ferait pas d’entrevue pour le moment.

«Si on veut rassurer le public, elle va très bien. Je pense qu’elle a voulu profiter de ce moment-là en laissant aller les applaudissements. [...] Elle avait de la difficulté à voir le télésouffleur. C’est de la pression d’ouvrir le gala avec un premier prix. Elle se fait quand même rare dernièrement.»

Une fois sortie de scène, Mme Reno est restée dans les coulisses une bonne heure, discutant notamment avec Édith Butler. Certaines personnes lui ont mentionné le petit lapsus qu’elle avait fait et elle aurait ri de bon cœur.

Il était prévu depuis longtemps que Ginette Reno présente le premier prix de la soirée, dimanche soir. L’organisation du gala de l’ADISQ voulait commencer en force. Elle ne s’attendait sûrement pas à ce que Mme Reno devienne virale avec sa petite gaffe!

Nouvel album

Même si elle a connu de sérieux problèmes cardiaques l’an dernier, Ginette Reno est très active ces temps-ci, elle qui met la touche finale à son nouvel album qui devrait paraître au printemps.

«On souhaitait le lancer cet automne, mais il y a des petits trucs à finaliser, dit l’attaché de presse. Elle était encore en studio jusqu’à tout récemment à travailler les chansons. On n’a pas encore de date officielle de sortie.»

Ginette Reno a écrit quelques titres qui se retrouveront sur l’album. Elle travaille avec Lionel Lavault à la direction artistique. Son dernier disque, À jamais, est paru en 2018.

Une tournée pourrait-elle voir le jour plus tard en 2023? Devant cette question, le relationniste se montre moins optimiste. «Je ne sais pas... Ça fait longtemps qu’elle n’a pas fait de show complet.»

C’est aussi l’an prochain que Ginette Reno pourrait lancer son autobiographie qu’elle écrit depuis des années. «Je ne veux pas m’avancer, mais c’est un projet en cours, c’est concret, dit l’attaché de presse. Elle y travaille quand même activement.»