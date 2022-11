L’ADISQ, un gala fucking nice!

Un gala fucking nice, dimanche soir. Voilà un gala qui devrait shut the fuck up à tous ceux qui n’y croient plus.

Mais ce 44e gala de l’ADISQ devrait aussi ouvrir nos fucking œillères, comme dirait Hubert Lenoir, sur l’avenir du français au Québec. J’ai regardé le gala en différé, lundi matin. Je ne pouvais être à l’écoute dimanche soir, car je chillais out devant un bon repas avec deux amis, un Français ayant vécu plusieurs années au Québec et l’autre, un Parisien d’origine suisse italienne. Tout à fait par hasard, nous avons passé un long moment à discuter de la langue française que les plus jeunes abâtardissent sans aucun état d’âme à Montréal comme à Paris.

Le gala de l’ADISQ, animé de façon exemplaire et bon enfant par l’humoriste Louis-José Houde, s’est avéré un parfait exemple de l’indifférence crasse des plus jeunes envers le français et pour certains, comme Hubert Lenoir, l’exemple du plus parfait mépris qu’ils ont de la langue. Ce gagnant de trois Félix s’exprime de façon si déficiente et avec une telle indigence qu’il faut avoir la foi pour croire qu’il soit l’auteur des chansons qu’il revendique. À moins que par un phénomène que seul un psy pourrait expliquer, Lenoir soit apte à écrire, mais incapable de parler. Il l’a presque avoué au moment de dire merci pour l’ultime trophée qu’il a remporté.

UNE ASSISTANCE DEVENUE ÉLÉGANTE

Après avoir lancé une série de fucking, de shut the fuck up et marmonné qu’il avait beaucoup de mal à s’exprimer, Hubert Lenoir a lu sur son téléphone des remerciements sensés, compréhensibles et correctement rédigés. C’était pour employer ses propres mots : fucking chill et très rassurant aussi. Le langage si indigent qui semble le sien ne serait donc qu’une posture. Comme était une posture la tenue de Safia Nolin au gala de l’ADISQ de 2016. À l’époque, plusieurs chanteurs et compositeurs avaient pris la triste habitude de se présenter au gala vêtus comme s’ils allaient nettoyer leur sous-sol ou traire les vaches. Cette tendance misérabiliste semble avoir pris fin si j’en juge par la sape griffée et l’élégance de la plupart de ceux qui assistaient au gala de dimanche.

Malheureusement, je crains que la tendance à émailler notre langue de slang et d’expressions anglaises soit beaucoup plus durable, comme perdurent les chansons qui se composent d’au plus sept ou huit mots qu’on répète comme un mantra. Il faut que les paroles des chansons actuelles soient d’une criante pauvreté pour que les vers simplets et convenus de Georges Dor dans La Manic nous apparaissent aujourd’hui comme de la poésie éternelle.

PEUT-ÊTRE Y A-T-IL UN ESPOIR

Mais gardons espoir. Il y a peut-être encore un avenir pour notre langue. En écoutant attentivement le gala, j’ai remarqué que si on comprend parfaitement bien les mots que chantent Bruno Pelletier, Mario Pelchat, Pierre Lapointe et même ceux que chantent de nouveaux Québécois comme Dashny Jules ou des Autochtones comme Natasha Kanapé ou Laura Niquay, il n’y a presque rien à comprendre des chanteurs plus jeunes, Québécois de souche, qui n’articulent pas, marmonnent et mangent leurs mots plutôt que les chanter de manière compréhensible.

Ces fossoyeurs actuels du français deviendront peut-être ses sauveurs malgré eux. Comme personne n’arrivera bientôt à comprendre le jargon qu’ils chantent il ne pourra donc se perpétuer. Ça, ça serait fucking nice, n’est-ce pas Hubert?