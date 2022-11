Le couperet tombe chez les Colts

Les Colts d’Indianapolis ont congédié l’entraîneur-chef Frank Reich lundi, au lendemain du cinquième revers de l’équipe en neuf matchs cette saison.

• À lire aussi: Aaron Rodgers ne regrette pas son choix

• À lire aussi: NFL: Enfin du positif pour Brady et les «Bucs»

Effectivement, les Colts (3-5-1) connaissent une saison très décevante et le revers de 26 à 3 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre est la goutte qui a fait déborder le vase.

Reich avait d’ailleurs pris le blâme pour les insuccès en attaque du club d’Indianapolis après cette défaite.

«C’est ma responsabilité. Nous avons de bons joueurs. Je dois accomplir un meilleur boulot», a-t-il dit dimanche.

L’homme de 60 ans en était à sa cinquième saison à la barre des Colts. Il a maintenu un dossier de 40-33-1 et mené sa formation en éliminatoires lors des campagnes 2018 et 2020.

La semaine dernière, Reich a congédié le coordonnateur offensif Marcus Brady en expliquant que son attaque n’était pas en mesure d’atteindre son plein potentiel. À ce moment, les Colts pointaient au 30e rang du circuit pour les poids inscrits avec une moyenne de 16,1 poids par match.

Contre les «Pats», l’attaque des Colts n’a récolté que 121 verges et n’a jamais été en mesure d’obtenir du succès sur les troisièmes essais.

Plus tard en journée, Jeff Saturday a été nommé à titre d’entraîneur-chef par intérim de l’équipe. Il était jusqu’à tout récemment consultant au sein de l’organisation, en plus d’être analyste pour le réseau ESPN et entraîneur-chef du club de football d’une petite école secondaire en Géorgie. L’homme de 47 ans a également disputé 14 saisons comme centre dans la NFL, dont 13 avec les Colts (1999 à 2011).

La formation d’Indianapolis renouera avec l’action dimanche, lorsqu’elle visitera les Raiders à Las Vegas.