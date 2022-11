Le Gala « 200 années-lumière »

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu son gala « 200 années-lumière » pour célébrer 200 ans d’engagement de la communauté d’affaires. Le gala a aussi donné l’occasion de réitérer l’importance de la métropole pour l’économie du Québec alors que plusieurs représentants du milieu politique et des affaires étaient présents.

Photo Agence QMI, Laurent Corbeil

Le président et chef de la direction de la CCMM, Michel Leblanc, est entouré de la mairesse Valérie Plante, de la ministre Christine Fréchette, de la ministre Kateri Champagne Jourdain, de la vice-première ministre Geneviève Guilbault et du ministre Pierre Fitzgibbon.

Photo Agence QMI, Laurent Corbeil

Québecor est un fier partenaire du gala. On voit ici Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, sa conjointe, Pascale Bourbeau, et Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM.

Photo Agence QMI, Laurent Corbeil

Elodie Meyer, qui est en nomination pour le titre d’Avocat.e de l’année 2022 du Jeune Barreau de Montréal, est entourée d’Anik Trudel et de sa mère, Caroline Codsi, qui est tellement fière de sa fille.

Photo Agence QMI, Laurent Corbeil

Audrey Anne Bouclin, du Groupe Sélection, est entourée de Denis Coderre et de Vincent Rabault.

Photo Agence QMI, Laurent Corbeil

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a salué Guy Cormier, du Mouvement Desjardins, Yves Lalumière, de Tourisme Montréal et Andrew Molson.

Photo Agence QMI, Laurent Corbeil

Parmi les gens d’affaires, il y avait Danièle Henkel, Anik Trudel, la présidente du CA de la CCMM, le ministre François-Philippe Champagne et Philippe Rainville, ADM Aéroports de Montréal.

Photo Agence QMI, Laurent Corbeil

Parmi les membres de la direction de Québecor, il y avait William Orhant, Patrick Jutras, Véronique Mercier, Jean B. Péladeau, Pascale Bourbeau, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Peggy Tabet et Jad Barsoum.

Photo Agence QMI, Laurent Corbeil

Plus de 850 personnes ont participé au gala, dont la médaillée olympique Joannie Rochette et la ministre Sonia LeBel.