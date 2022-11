Légère baisse de l’appui au tramway: Marchand toujours aussi déterminé

Le maire de Québec, Bruno Marchand, n’est pas du tout ébranlé par la baisse de 2 % du taux d’appui au projet de tramway, lequel est passé de 44 % à 42 % depuis le dernier sondage Léger réalisé il y a cinq mois.

« Moi, ça n’enlève rien à ma détermination », a-t-il réagi lundi, dans la foulée du dévoilement des résultats d’un nouveau coup de sonde réalisé pour le compte de la Ville auprès de 500 résidents de Québec, à la fin d’octobre. Le maire Marchand avait promis de faire cet exercice trois fois par an.

« Le taux d’appui est stable dans l’ensemble (42 %), ainsi que dans chacun des six arrondissements », observe la vice-présidente de Léger à Québec, Cyntia Darisse.

« Pour moi, l’objectif ne change pas », insiste M. Marchand, jugeant que l’appui « se maintient. »

« On se donne 18 mois. C’est ce qu’on avait dit en février dernier. On continue d’aller travailler l’acceptabilité sociale, expliquer, entendre, discuter, dialoguer. Est-ce que ça, c’est la fin ? Pas du tout. On continue. Le résultat aurait été différent et on aurait continué. »

Une personne sur deux est contre

Cette fois-ci, 50 % des sondés se sont dits opposés au projet. Cette proportion était de 51 % en mai et de 52 % en janvier dernier. Le taux d’indécis se situe à 8 %.

Le maire espère toujours renverser la tendance et atteindre la barre des 50 % d’appuis avant le grand chantier, qui doit débuter l’an prochain.

Parmi ceux qui appuient le projet, 51 % évaluent qu’il rendra la mobilité plus efficace, alors que 33 % jugent important d’investir davantage dans le transport en commun.

En revanche, chez les opposants, 63 % croient que le tramway n’est pas le bon mode de transport ou que les bus suffisent, puis 39 % jugent le projet trop cher.

Le maire s’est réjoui, par ailleurs, des résultats d’un autre sondage diffusé dans nos pages ce week-end, lequel indiquait que 55 % des 500 répondants estimaient que le projet de tramway était « bon » pour le centre-ville de Québec.

La méthodologie et la question étaient toutefois différentes, a noté l’opposition, invitant à la prudence dans les comparaisons.

Effet mitigé de Tom Tramway

Puisque l’appui au tramway a légèrement baissé, faut-il en déduire que l’offensive publicitaire menée par la Ville dans les dernières semaines avec un animateur fictif de radio, Tom Tramway, n’a pas eu les effets escomptés ?

« Je ne peux pas vous dire », a répondu le maire, refusant de s’aventurer sur ce terrain.

Le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, a critiqué pour sa part le format de ces publicités avec « des petits bonshommes » et il ne croit pas que Tom Tramway ait pu avoir une quelconque influence dans l’opinion publique.

Il reproche cependant au maire d’avoir « lié le destin du tramway » à une série de sondages. C’est une voie « excessivement dangereuse », opine-t-il.

Degré d’accord au projet de tramway

Totalement d’accord 42 %

Totalement en désaccord 50 %

Ne sait pas/Ne répond pas 8 %

Taux d’appui dans les arrondissements

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 58 %

La Cité-Limoilou : 56 %

Les Rivières : 40 %

La Haute-Saint-Charles : 36 %

Charlesbourg : 30 %

Beauport : 26 %

Source : Sondage réalisé auprès de 500 résidents de la ville de Québec, à partir du panel web de Léger, du 28 au 31 octobre 2022.

