Les changements climatiques: pas de «guerre à l’auto», jure le maire Marchand

L’enjeu des changements climatiques sera au cœur des trois prochaines années du mandat de Bruno Marchand qui dit vouloir mettre l’emphase sur la mobilité active, la piétonnisation et les vélos. Le maire jure qu’il ne veut pas faire la guerre à l’automobile, mais qu’il cherche à développer des alternatives à la voiture.

C’est ce que le maire de Québec a déclaré lundi en fin d’après-midi, en impromptu de presse, juste avant le conseil municipal.

Plaidant l’urgence d’agir, M. Marchand a rappelé que 64 % des émissions de GES (Gaz à effet de serre) à Québec sont causées par le secteur du transport. Dans cette optique, le maire a insisté sur l’importance d’améliorer le transport collectif et pour une meilleure « mobilité intégrée » entre les quartiers de la ville et entre Québec et Lévis.

Il a également évoqué une vision « zéro GES » pour le transport à certains endroits de la ville. Cela passe-t-il par l’interdiction de la voiture dans certains secteurs?

Le maire Marchand n’a pas exclu cette possibilité en citant le Vieux-Québec ou encore le secteur Chaudière comme endroits où la place de la voiture pourrait être fortement limitée.

Vélo et déplacement à pied

Il a également affirmé qu’il faut mettre l’emphase sur le vélo et les déplacements à pied. Il a réitéré l’importance de lutter contre l’étalement urbain et il a parlé de la bonification du service Flexibus (un taxi bus de banlieue).

Interrogé quant au 3e lien, Bruno Marchand a dit qu’il sera « très très difficile d’être pour » ce mégaprojet si jamais il ne contient pas de réduction de GES.

Les commentaires du maire interviennent dans le contexte de la COP27 qui se déroule actuellement en Égypte et où plusieurs signaux d’alarme ont été tirés.