Les parlementaires saluent le départ de Dominique Anglade

L’annonce du départ de Dominique Anglade a été saluée par de nombreux parlementaires de l’Assemblée nationale, provenant de toutes les formations.

«Je veux souligner l’engagement et le dévouement de Dominique Anglade pour le Québec. Ça prend du courage pour se lancer en politique. Ça prend de la détermination pour être en politique. Ça prend de l’humilité pour quitter. Merci Dominique!» a partagé sur Twitter le premier ministre François Legault.

«Dominique Anglade est une femme de premières, qui apportait sincérité et dignité à nos débats parlementaires. Je me souviendrai de son engagement féministe et sa préoccupation sincère pour la santé mentale. Après sept ans à servir les gens de Saint-Henri-Saint-Anne, je suis certain que son prochain défi sera à la hauteur de son talent. Bonne chance pour la suite!» a déclaré par voie de communiqué Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

«Je salue l'engagement et le dévouement de Dominique Anglade. Peu importe nos divergences de point de vue, elle aura démontré de la résilience et un engagement complet envers la politique et envers son parti. Je lui souhaite le meilleur pour ses futurs projets», a indiqué pour sa part le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon

«Merci, Dominique Anglade! Tu es une femme de coeur, de conviction, profondément investie d’un sens du service public et d’un véritable désir d’offrir une égalité des chances à tous les Québécois et Québécoises. Tu peux quitter la tête haute, ton service public au cours des sept dernières années aura contribué à faire progresser la société québécoise. À bientôt!» a mentionné le seul député de la formation hors de la grande région de Montréal, André Fortin.

«Merci Dominique Anglade! Au nom de toutes celles et ceux qui portent les rêves d’inclusion et d’égalité! Pour citer Michelle Obama:« When they go low...» You know it. Merci pour ta contribution au PLQ et ton engagement pour le Québec» a indiqué pour sa part le député de Viau, Frantz Benjamin.

«Je remercie Dominique Anglade pour ses années de service public. Elle aura notamment contribué au développement économique du Québec, tout en étant un exemple de réussite pour toutes les Québécoises. Merci chère Dominique ! Ce fut un privilège de travailler avec toi.», a écrit pour sa part le leader parlementaire de la formation libérale, Marc Tanguay.

«Maman 3X, épouse, sœur, députée, VPM, cheffe, femme forte et déterminée, merci Dominique Anglade pour ton engagement et tous les sacrifices que cela implique. Respect», a souligné pour sa part la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy.