Les réponses à vos questions les plus courantes !

Vous envisagez d’emménager dans une résidence? Vous avez sans doute plusieurs questions. En voici une que nous entendons souvent.

Quels sont les coûts pour rester en résidence pour aînés? Qu’est-ce qui est inclus?

Chez nous, nous vous proposons une formule qui s’appelle « autonomes services plus ». Il s’agit d’appartements allant d’un studio, jusqu’au 31⁄2 offert avec un service tout inclus, à partir de 1 723 $ par mois*. Parmi les services proposés, on retrouve 3 repas complets avec service aux tables, le service d’entretien ménager, l’accès à des buanderies, les frais d’électricité, des activités organisées variées et bien plus encore ! C’est la tranquillité d’esprit garantie. En résidant chez nous, vous verrez également vos dépenses diminuer considérablement puisque nous vous offrons tout ce dont vous avez besoin sous un même toit.

De plus, lorsque vous logez en résidence et que vous avez plus de 70 ans, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour le maintien à domicile, ce qui diminue considérablement le coût de votre loyer en résidence !

Vous désirez en savoir plus sur la vie en résidence? Venez nous rencontrer le samedi 12 novembre prochain dès 14 h lors de notre événement « portes ouvertes », vous pourrez visiter nos appartements allant du studio au 31⁄2.

*Certaines conditions s’appliquent. Sur les logements sélectionnés seulement.

Jardinsdelanoblesse.com