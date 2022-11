Lévis: la ville par excellence pour se lancer en affaires

Le développement commercial de la Ville de Lévis a le vent dans les voiles! Après s’être hissée au premier rang des 10 plus grandes villes du Québec pour sa vitalité économique en 2016, 2018 et 2021, Lévis poursuit sur sa lancée, elle qui connaît un élan sans précédent.

Et pour cause, les projets de développement se multiplient et la ville bénéficie d’une structure économique diversifiée, en plus d’être soutenue par une croissance démographique importante. C’est d’ailleurs ce qui explique le nombre record de projets commerciaux en développement ou en expansion dans la région. Bref, un terreau fertile pour les entrepreneurs actuels et futurs!

Voici pourquoi il est avantageux de s’établir à Lévis pour lancer son entreprise

Démarrer son entreprise à Lévis, c’est bénéficier d’une communauté d’affaires accessible et dynamique, ainsi que d’un important bassin de consommateurs sensibles à l’achat local. De plus, les zones commerciales concentrées permettent de générer un achalandage fort et soutenu.

Même si les nouveaux projets d’affaires abondent, de belles occasions de développement sont toujours à saisir en raison des fuites commerciales, soit du manque d’offre par rapport à la demande.

Les secteurs suivants représentent d’excellentes possibilités: les articles de sport, l’alimentation, les vêtements, les chaussures, les meubles, les électroménagers, les jeux/jouets et les appareils électroniques.

Les endroits favorables où démarrer son entreprise à Lévis

La Ville de Lévis se divise en différents arrondissements, qui ont chacun leurs particularités et on y retrouve plusieurs quartiers historiques, dotés de noyaux qui possèdent un potentiel commercial. Voici donc les principaux pôles pour le démarrage et l'implantation d’entreprises, ainsi que les secteurs d'activité qu’ils sont le plus susceptibles d’attirer.

D’ailleurs, le tout nouveau Programme particulier de soutien à l’implantation de nouveaux commerces de Lévis pourrait faciliter la réalisation de votre projet d’affaires. Vous pourriez obtenir jusqu'à 15 000 $ en aide financière. Renseignez-vous sur les conditions d’admission ici!

Les différents pôles à surveiller Pôle Desjardins: dans cet arrondissement du secteur est, d’importants investissements ont été effectués dans les centres commerciaux afin d’agrandir et d’accueillir de nouvelles bannières. dans cet arrondissement du secteur est, d’importants investissements ont été effectués dans les centres commerciaux afin d’agrandir et d’accueillir de nouvelles bannières. En savoir plus Pôle Chaudière: grâce à la mise en œuvre du Carrefour Saint-Romuald (un projet commercial de 450 000 pieds carrés), ce secteur adjacent aux ponts connaît une accélération en matière de développement. grâce à la mise en œuvre du Carrefour Saint-Romuald (un projet commercial de 450 000 pieds carrés), ce secteur adjacent aux ponts connaît une accélération en matière de développement. En savoir plus Village Saint-Nicolas: le village est en processus d’élaboration d’un programme d’urbanisme qui a pour objectif de revitaliser le quartier. Secteur favorable pour les entreprises: alimentation spécialisée, service de santé et restaurant. le village est en processus d’élaboration d’un programme d’urbanisme qui a pour objectif de revitaliser le quartier. Secteur favorable pour les entreprises: alimentation spécialisée, service de santé et restaurant. En savoir plus Vieux-Charny: le secteur possède une trame urbaine propice à l’implantation de petits commerces distinctifs et souhaite diversifier l’offre commerciale. Secteur favorable pour les entreprises: alimentation, vêtements, magasin de jeux, jouets et passe-temps. le secteur possède une trame urbaine propice à l’implantation de petits commerces distinctifs et souhaite diversifier l’offre commerciale. Secteur favorable pour les entreprises: alimentation, vêtements, magasin de jeux, jouets et passe-temps. En savoir plus Vieux-Lauzon: avec la vitalité communautaire présente dans le quartier, une avenue à explorer est celle de l’implantation d’entreprises d’économie sociale, afin d’offrir une vaste gamme de produits et de services abordables pour la population environnante. avec la vitalité communautaire présente dans le quartier, une avenue à explorer est celle de l’implantation d’entreprises d’économie sociale, afin d’offrir une vaste gamme de produits et de services abordables pour la population environnante. En savoir plus Vieux-Lévis: les citoyens et les organismes du Vieux-Lévis sont dynamiques, ce qui peut être un point fort pour le démarrage ou la croissance d’une entreprise. Secteur favorable pour les entreprises: alimentation, articles de sports, matériel informatique et électronique. les citoyens et les organismes du Vieux-Lévis sont dynamiques, ce qui peut être un point fort pour le démarrage ou la croissance d’une entreprise. Secteur favorable pour les entreprises: alimentation, articles de sports, matériel informatique et électronique. En savoir plus Vieux-Saint-Romuald: le nouveau programme d’urbanisme cherche à faciliter les déplacements, en créant des lieux de rencontre conviviaux et en mettant en valeur les attraits et paysages du quartier. Secteur favorable pour les entreprises: alimentation spécialisée, vêtements et librairie-papeterie. le nouveau programme d’urbanisme cherche à faciliter les déplacements, en créant des lieux de rencontre conviviaux et en mettant en valeur les attraits et paysages du quartier. Secteur favorable pour les entreprises: alimentation spécialisée, vêtements et librairie-papeterie. En savoir plus

Les ressources en démarrage d'entreprises disponibles à Lévis

Accompagnement, financement, perfectionnement: de nombreuses ressources sont offertes par la Ville de Lévis et des organismes partenaires afin d’aider les entrepreneurs en démarrage d’entreprise. Avant de vous lancer en affaires, découvrez les outils qui sont mis à votre disposition pour vous faciliter la vie.

Les bons outils pour vous accompagner: Développement économique Lévis (DEL): du soutien personnalisé aux entreprises en matière d’implantation, de financement, d’accompagnement, de référencement, de validation de plan d’affaires, etc. du soutien personnalisé aux entreprises en matière d’implantation, de financement, d’accompagnement, de référencement, de validation de plan d’affaires, etc. En savoir plus Site officiel des entreprises de Lévis (courantlevis.com): la référence pour de l’information générale, des documents utiles, des outils interactifs et des ressources d’aide. la référence pour de l’information générale, des documents utiles, des outils interactifs et des ressources d’aide. En savoir plus ImmoLévis: banque de locaux commerciaux à louer à Lévis. banque de locaux commerciaux à louer à Lévis. En savoir plus Sources de financement: autant traditionnelles qu’alternatives. autant traditionnelles qu’alternatives. En savoir plus Entrepreneuriat Lévis: valider son idée d’affaires, programme Lancement d’une entreprise, ateliers de perfectionnement, espace entrepreneurial, etc. valider son idée d’affaires, programme Lancement d’une entreprise, ateliers de perfectionnement, espace entrepreneurial, etc. En savoir plus L’École des entrepreneurs du Québec, campus Chaudière-Appalaches: activités de formation et de sensibilisation dédiées au développement des compétences. activités de formation et de sensibilisation dédiées au développement des compétences. En savoir plus Mentorat d’affaires: un service offert en collaboration avec Chaudière-Appalaches Économique. un service offert en collaboration avec Chaudière-Appalaches Économique. En savoir plus Organisme de revitalisation Mon Quartier de Lévis: développement commercial, promotion des commerces, et animation des quartiers traditionnels de Lévis. développement commercial, promotion des commerces, et animation des quartiers traditionnels de Lévis. En savoir plus

Lévis est une ville effervescente et les possibilités d’affaires y sont foisonnantes. Son économie dynamique lui permet de se distinguer sur la scène provinciale, mais elle offre également une qualité de vie exceptionnelle à sa population.

Si vous avez un projet commercial et êtes prêts à faire le grand saut, Lévis est le tremplin idéal pour vous propulser!