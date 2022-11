L’Océanic souhaite plus de constance de ses vétérans

RIMOUSKI-L’entraîneur-adjoint de l’Océanic de Rimouski, Alexis Loiseau s’attend à plus de production offensive de la part des vétérans de l’équipe qui revient d’un voyage de deux défaites en autant jours à Chicoutimi et à Québec où la formation rimouskoise n’a inscrit que trois buts.

Loiseau est bien placé pour parler de l’importance des vétérans de 19 et 20 ans pour une formation junior, lui qui avait amassé 96 points comme joueur de 20 ans en 2014-15, en plus d’ajouter 26 points en 20 matchs éliminatoires. Sa production offensive avait explosé à 19 ans après deux saisons moins constantes au niveau des points.

Les plus jeunes montrent le chemin

« Nos jeunes de 16 et 17 ans nous donnent du bon hockey, mais on ne s’attend pas à la même constance chez les plus jeunes lors d’une longue saison. Normalement, ce sont les joueurs de 3e et 4e année qui doivent démontrer cette constance qu’on ne voit pas toujours cette saison. Les gars le savent. Ils travaillent fort. Ce sont des joueurs qu’on a développés et qu’on aime bien », a commenté Alexis Loiseau à la veille d’un affrontement à domicile contre les Sags de Chicoutimi.

Vendredi, avant les deux matchs sur la route, l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil, avait indiqué s’attendre à plus de ses joueurs de 20 ans. Patrick LeBlanc a amassé une passe tandis que Luka Verreault et William Dumoulin ont été blanchis.

Un défenseur en tête des pointeurs

Lorsqu’on analyse le classement des pointeurs de l’Océanic, on se rend compte que malgré la présence de trois attaquants de 20 ans, c’est le défenseur de 19 ans Frédéric Brunet qui trône au sommet avec 17 points devant l’attaquant de 17 ans Alexandre Blais (14 points, dont 5 passes dans un match la semaine dernière). « Quand un jeune de 17 ans fait cinq points dans un match, on le prend, mais on sait que ça n’arrivera pas à toute les parties », précise Alexis Loiseau, qui travaille surtout avec les attaquants et qui est responsable de l’avantage numérique.

Plus de stabilité sur l’avantage numérique

L’avantage numérique produit plus depuis quelques semaines. « Nous avons enfin une première unité plus stable qui connaît du succès », a mentionné Alexis Loiseau à propos du quintette formé de Brunet, Blais, William Dumoulin, Jan Sprynar et Maël St-Denis. C’est d’ailleurs cette unité qui a inscrit le seul but de l’Océanic, dimanche à Québec.

Une revanche à prendre

Mardi soir, l’Océanic tentera de venger son revers de 3-2 subi samedi face aux Sags à Chicoutimi. « Nous n’avons pas joué avec notre intensité habituelle. C’était beaucoup mieux dimanche à Québec. Les Sags travaillent toujours très fort. Ils vont arriver ici bien préparés. Ce sera à nous de l’être encore plus », a déclaré l’entraîneur adjoint.