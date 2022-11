Loi 21 : l’avenir de la laïcité en Cour d’appel

L’avenir de la Loi sur la laïcité de l’État commencera à se jouer dès ce matin devant le plus haut tribunal du Québec, qui sera appelé à trancher si elle doit être maintenue ou plutôt complètement invalidée.

Depuis le jugement qui invalidait partiellement la Loi 21 en avril 2021, tant ses défenseurs que ses opposants se sont préparés pour une nouvelle bataille, cette fois à la Cour d’appel du Québec. Et pendant les deux prochaines semaines, les huit groupes impliqués plaideront tour à tour devant l’instance judiciaire afin de faire valoir leurs arguments.

C’est que loin d’avoir apaisé les tensions sociales, le jugement sur la Loi sur la laïcité de l’État n’a pratiquement fait que des mécontents. Cette loi inclut entre autres l’interdiction aux personnes en situation d’autorité, dont les enseignants, de porter des signes religieux durant leur quart de travail.

Elle est farouchement contestée par plusieurs organismes, avec en tête de file le Conseil national des musulmans canadiens, qui est basé en Ontario.

Clause dérogatoire

Dans sa décision, le juge Marc-André Blanchard avait maintenu la loi, laissant entendre qu’il avait les mains liées par l’utilisation de la clause dérogatoire par Québec. Et ce, même si elle « comporte des effets inhibiteurs importants et qu’elle empiète lourdement sur les droits à la liberté de conscience et de religion ».

Le magistrat avait toutefois permis aux commissions scolaires anglophones et aux élus de l’Assemblée nationale de porter de signes religieux.

« Ça envoie comme message que ceux qui veulent porter des signes religieux ne peuvent le faire en français, mais qu’ils ont simplement à aller dans une commission scolaire anglophone. [...] C’est très “divisif” tout ça », avait commenté Daniel Turp, constitutionnaliste et professeur à l’Université de Montréal.

Dès la publication de la décision, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette avait annoncé qu’il contesterait la décision.

Sept autres groupes ont fait de même et depuis un an et demi, tous se préparent à faire pencher la balance de leur côté.