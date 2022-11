Opinion sur «l’école pour tous»

À la suite de la réponse que vous avez donnée à celle qui signait « Une mère indignée », qui se plaignait du peu d’espace accordé dans les écoles aux enfants surdoués et dans laquelle vous citiez ce qui se faisait à l’Académie Centennial, il aurait fallu spécifier qu’une école dont les frais de scolarité s’élèvent à plus de 25 000 $ ne peut que donner le meilleur en offrant des cours personnalisés et évolutifs.

Dans la foulée des déclarations visant à discréditer les écoles publiques, reconnaissons quand même la chance que nous avons au Québec d’avoir des milieux scolaires pour différentes catégories d’étudiants. Ma fille est allée au privé pendant que mon garçon allait au public, et honnêtement, je n’ai pas vu une si grande différence dans les programmes d’enseignement de l’une et l’autre école.

Cette maman, dont le garçon est surdoué selon ses dires, ne sait-elle pas qu’il existe des écoles internationales au public, et qu’elle peut y inscrire son fils ? Tout comme il existe divers modules sports-études qui remplissent aussi merveilleusement bien leur rôle. J’en ai pour exemple notre propre garçon qui était TDAH et que nous avons aidé du mieux que nous le pouvions en lui offrant diverses formatons pour compléter ce que l’école lui apportait. Aujourd’hui, il travaille comme enseignant, alors qu’un de ses amis qui était surdoué n’a même pas fini son cégep parce qu’il n’a jamais pu supporter le stress et la compétition qui y régnaient.

J’inciterais cette maman à se poser les questions suivantes : « Qu’est-ce que mon fils veut pour lui-même ? Comment entrevoit-il son avenir ? » Certains jeunes sont doués pour la performance, alors que d’autres préfèrent vivre leur vie de jeune. Combien de parents veulent plus pour leurs enfants que ce qu’eux-mêmes veulent ? Il faut laisser nos enfants vivre leur vie et décider comment ils se voient dans le futur.

Ne jamais oublier non plus que les enseignants sont souvent de bon conseil pour les parents et que la majorité d’entre eux se rendent disponibles pour leur apporter appui et soutien si nécessaire. Sans compter que les psychologues lui diront qu’emmener un enfant à socialiser et à s’amuser est aussi formateur et important pour aider un surdoué à ne pas se retrouver à part des autres, seul dans son coin. Croyez-en l’expérience d’une mère qui a pu aider ses ados à devenir des adultes heureux.

Carole Fiset

C’est un fait que l’argent dont disposent les collèges privés leur permet d’élargir les possibilités qu’ils offrent à leurs étudiants. Mais il semblerait que dans l’ensemble, les lieux d’enseignement publics s’en tirent tout aussi bien. Cela dit, en tenant compte du fait que certains enfants performent mieux dans l’un que dans l’autre type de lieu d’enseignement, et que certains enfants sont plus perméables aux suggestions des adultes que d’autres. Tout comme certains sont incapables de se projeter dans le futur.