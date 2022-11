Ottawa prêt à augmenter les transferts en santé

Après des demandes incessantes en ce sens par les provinces, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, se dit ouvert à augmenter les transferts en santé, une prise position qui détonne après une longue période de fermeture dans le dossier.

La décision, prise «dans un esprit de leadership collaboratif», a été annoncée par écrit à la suite d’une énième réunion des ministres de la Santé des provinces, qui étaient réunis à Ottawa pour discuter du sous-financement fédéral en la matière.

«Nous le ferons si les provinces et les territoires sont prêts à s'engager à élargir de manière significative l’usage et le partage d'indicateurs de santé clés communs et à créer un système de données sur la santé de classe mondiale pour le Canada», a détaillé M. Duclos dans une déclaration écrite lundi après-midi.

Il n’y a pas qu’au Québec que le système de santé est surchargé, notamment en raison d’une pénurie de personnel : c’est une dynamique qui affecte l’ensemble des provinces, bien qu’à divers degrés.

Plus de détails suivront.