Pénurie de médicaments pour enfant: la situation s’améliore, mais la demande reste forte

Même si la situation tend à s’améliorer, la demande pour les produits de Tylenol et d’Advil pour enfants demeure forte, estime un spécialiste.

• À lire aussi: Manquements préoccupants: des médecins dangereux pour leurs patients

• À lire aussi: Pénurie de médicaments pour la fièvre: Santé Canada en communication avec les fabricants

«Il y a des hauts et des bas. On en reçoit régulièrement. Ce n’est pas encore une pénurie complète, mais on ne suffit pas à la demande. Dès qu’on en a en stock, c’est vendu assez rapidement», a indiqué le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoit Morin, en entrevue sur les ondes de QUB Radio lundi matin.

Les fabricants ayant augmenté la cadence, la situation semble s’améliorer, mais ce n’est pas à la satisfaction de tous, a-t-il expliqué.

C’est qu’au cours des derniers mois, la transmission de virus s’est accrue chez les enfants alors que, pendant deux ans, il n’y a eu que la COVID-19. Ainsi, face à cette demande en hausse, une certaine anxiété s’est installée et a poussé des familles à faire de réserves.

«Il y a une certaine anxiété, donc on est obligé de rationaliser un peu les stocks vendus [...] On les garde derrière le comptoir pour la majorité d’entre nous parce qu’on veut limiter la vente à la même personne. On veut limiter la pénurie artificielle, c’est-à-dire que les gens viennent en chercher plusieurs bouteilles», a expliqué M. Morin.

Malgré la situation qui reste précaire, les parents n’ont pas à s’inquiéter, estime le pharmacien.

«On n’est pas inquiet pour le moment parce qu’on a des alternatives qui ne sont pas de moindre qualité», a-t-il précisé.

Sommes toutes, la situation devrait grandement s’améliorer au cours des prochaines semaines, croit Benoit Morin.