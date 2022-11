Père Noël et sa fée

L’on n’arrête pas le progrès, comme on dit chez les « ouverts d’esprit ».

Le défilé du père Noël dans les rues de Montréal le 19 novembre prochain vient d’éliminer la fée des étoiles si féminine, si gentille, si réservée et si sociable pour la remplacer par Barbada, la drag-queen de l’heure au Québec

Cette caricature spectaculaire de la femme est le pur produit de l’imaginaire de mâles supposément affranchis, mais qui produisent les stéréotypes les plus banals du corps féminin. Avec un visage grimé à l’excès, une robe à profonde échancrure, de faux ongles aux griffes laquées et une voix aux tonalités hystériques, cette transformation de l’artiste fait fureur apparemment.

Cette Barbada, née Sébastien Potvin, possède de réels talents multiples dont elle fait bénéficier les plus petits enfants qu’elle ensorcelle et fascine en leur racontant des histoires dans les bibliothèques et les garderies publiques du Québec.

Ouverture d’esprit

C’est bien connu, à part les haters de drag-queens, comme Barbada qualifie ses détracteurs, les Québécois sont prêts à tout accepter.

Dans le prochain défilé télévisé, les enfants québécois pourront dire adieu à la fée des étoiles, cette vieillerie du temps du patriarcat triomphant. Exit cette nunuche hétérosexuelle, assistante du père Noël, dont les méchantes langues adultes murmuraient qu’elle gratifiait le vieux bonhomme sur son déclin de petites gâteries grâce à sa baguette magique.

Et fini aussi la fée stéréotypée qui rassurait, elle, les plus petits, apeurés par le père Noël.

Avec cette idéologie d’inclusion et de diversité, ne soyons pas surpris si d’ici quelques années nous voyons un père Noël plus mince, plus efféminé, et, qui sait, peut-être en maillot de bain en fourrure synthétique, évidemment, assis dans un char allégorique du défilé où le rôle de la fée des étoiles sera réservé à l’homme.

Évidemment, le féminisme des progressistes LGBTQ a l’avenir devant lui.