Pont-tunnel: elle devra réduire ses interventions en zoothérapie en raison du trafic

Une zoothérapeute de Montréal pense devoir réduire ses interventions avec ses compagnons à quatre pattes en raison de la congestion du pont-tunnel alors que le nombre de demandes d’aide ne fait qu’exploser depuis deux ans.

«J’ai peur de devoir faire une sélection de ma clientèle parce que certains sont sur la Rive-Sud et que ça me prend trop de temps. Si je décide d’y aller, ça va couper ma journée et je ne pourrais pas aller voir une autre personne qui a besoin d’aide [à Montréal]», déplore Vanessa Lacroix, zoothérapeute depuis 8 ans chez AssistAnimal.

Cégep, université, centre jeunesse ou clients individuels résidant un peu partout dans le Grand Montréal: Mme Lacroix est habituée à être sur la route avec ses chiens et chats.

«L’île de Montréal est toujours pleine d’entraves, mais là, les temps de trajet ont au minimum doublé», affirme celle qui vit à Pointe-aux-Trembles.

Certains trajets qui lui prenaient 1h30 aller-retour peuvent dorénavant approcher les quatre heures, selon elle.

Avec ses bêtes poilues dans la voiture, impossible de faire du co-voiturage ou de penser à prendre les transports en commun avec tout son attirail.

«Ça me fait rire quand j’entends ce genre de “solution” parce que je ne peux pas me permettre de faire. [...] De chez moi, je n’ai pas beaucoup d’options: la rue Notre-Dame, la rue Sherbrooke ou l’autoroute. Donc pour me rendre à l’extrémité ouest, tout est compliqué!», explique-t-elle.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Horaire à revoir

Alors que les trois années de travaux de réfection du pont-tunnel viennent seulement de s’amorcer, la zoothérapeute de 33 ans ressent déjà les impacts sur ses clients.

«J’ai un contrat à Longueuil qui m’a déjà demandé si je vais être en mesure de continuer avec eux à cause des travaux. Je vais le faire au moins une fois, juste pour voir si nous devons clore notre contrat. Je ne veux pas les laisser à eux-mêmes», ajoute-t-elle.

Comme dans beaucoup de secteurs, le confinement et les mesures sanitaires qui empêchaient l’exercice du métier pendant plusieurs mois ont poussé plusieurs zoothérapeutes à quitter la profession au début de la pandémie.

«On est moins de professionnels et la demande en soutien pour la santé mentale a explosé depuis deux ans», soutient celle qui affirme déjà jongler avec son horaire pour venir en aide au plus de monde possible.

Bien-être

Évidemment, tous ces changements ont aussi des conséquences sur ses petites bêtes qui se retrouvent coincées sur la route.

«Même s’ils sont extrêmement patients, imaginez-vous d’avoir un animal qui travaille une heure ou deux heures et qui doit passer quatre heures de plus pour aller et revenir d’un contrat», explique-t-elle.

La Montréalaise a investi dans une auto avec une bonne insonorisation pour que ses compagnons puissent avoir un lieu calme où se ressourcer sur la route.

Il faut cependant noter que les animaux avec lesquelles Mme Lacroix travaille ne sont pas choisis au hasard.

«Quand on fait l’évaluation pour le choix de notre partenaire [animal], l’un des critères à vérifier est comment il se comporte sur la route pour qu’il ne soit pas stressé dans la voiture. Au moins, nos animaux ne sont pas nerveux», explique-t-elle.

Pour certains de ces contrats, notamment avec les groupes, Mme Lacroix travaille avec Banane, un Golden retriever, qui vit à Longueuil chez son associée.

«Maintenant, ça me prend 1h30 pour aller chercher Banane [à Longueuil] et deux heures minimum pour le ramener, alors qu’avant ça me prenait peut-être 1h30 pour faire l’aller-retour», explique-t-elle.

«J’ai un contrat une à deux fois par semaine jusqu’en décembre à l’Université de Montréal où il m’accompagne, mais là, il va falloir que je regarde ça parce que ça lui ajouterait près de quatre heures de travail et c’est beaucoup», indique Mme Lacroix.