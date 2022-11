Quels sont les efforts collectifs nécessaires pour réussir la transition énergétique?

Grâce à Hydro-Québec, toutes les Québécoises et tous les Québécois profitent d’une électricité propre, de services de qualité et de tarifs parmi les plus bas dans le monde.

Pour diminuer ses impacts sur les changements climatiques, le Québec doit tout de même accélérer la transition énergétique, ce qui passe par l’électrification de plusieurs secteurs de l’économie et par un mouvement collectif visant à bâtir un avenir encore plus durable.

Hydro-Québec veut se positionner au cœur de la transition énergétique et jouer un rôle de catalyseur en s’investissant dans des projets porteurs. Plusieurs de ces projets sont influencés par les idées exprimées dans le cadre d’Énergie en commun, une vaste consultation où plus de 26 000 Québécoises et Québécois ont partagé leurs rêves à propos de l’avenir énergétique du Québec.

Quelles sont les priorités de la population pour la transition énergétique? Parmi les répondants, 50% disent vouloir transformer l’économie grâce à l’énergie verte; 32% souhaitent réinventer la façon de consommer l’énergie; 18% jugent prioritaire de repenser la mobilité pour la rendre plus durable.

Pour atteindre ces objectifs et orienter ses actions des prochaines années, Hydro-Québec a publié un plan stratégique, inspiré en partie par les résultats de la consultation menée dans le cadre d’Énergie en commun. Dans cet élan, pour passer de la vision à l’action concrète, les efforts individuels et collectifs joueront un rôle crucial.

Une transition nécessaire

Mais qu’est-ce que la transition énergétique? Il s’agit de l’ensemble des changements apportés aux modes de production et de consommation de l’énergie dans le but de les rendre plus écologiques et plus durables. Il s’agit d’une transformation importante nécessaire pour rendre le monde de demain encore plus vert, plus propre et plus respectueux de l’environnement.

Autrement dit, c’est une composante essentielle au développement durable et à la lutte contre les changements climatiques. Pour réussir la transition énergétique, on doit s’appuyer sur des expertises et des ressources technologiques, mais aussi sur la modification de nos habitudes quotidiennes, notamment en ce qui a trait à notre manière de consommer.

Vers de l’énergie plus verte

Getty Images

Dans cette foulée, le Québec va passer à la décarbonation en remplaçant les énergies fossiles, comme le pétrole, par des énergies renouvelables à faible empreinte carbone. Des exemples? On pense bien sûr à l’hydroélectricité, à l’énergie éolienne et à l’électrification des transports. L’électricité représente environ 40% de la consommation énergétique du Québec.

De plus, Hydro-Québec entend négocier un virage numérique en mettant à profit de nouvelles technologies pour optimiser son réseau électrique et notre consommation d’énergie.

Le maillage entre les équipes d’Hydro-Québec et les collectivités partout au Québec promet de générer des impacts significatifs dans le quotidien des Québécoises et Québécois et celui des prochaines générations.

La décentralisation de l’énergie renouvelable va de son côté transformer le mode de vie de la clientèle d’Hydro-Québec. Celle-ci sera notamment invitée à jouer un plus grand rôle dans sa gestion de la consommation d’énergie renouvelable.

Réduction des gaz à effet de serre (GES): le progrès en marche

Sans surprise, la transition énergétique vise à réduire les émissions de GES, qui sont la principale cause des changements climatiques.

En 2020, le gouvernement du Québec dévoilait d’ailleurs son Plan pour une économie verte 2030, une initiative visant à valoriser l’atout inestimable dont le Québec dispose: l’hydroélectricité, une énergie propre. D’ailleurs, la production québécoise d’électricité est parmi les plus sobres en carbone dans le monde, puisqu’elle utilise des sources renouvelables à plus de 99%.

Évidemment, Hydro-Québec est un acteur de premier plan dans le déploiement et la réussite de ce grand projet qui prévoit plusieurs actions concrètes, dont l’électrification de plusieurs secteurs d’activité.

Dorénavant, les priorités d’Hydro-Québec consisteront à distribuer et à vendre d’importantes quantités d’énergie, mais aussi à maximiser la valeur de l’énergie pour compenser la hausse de la demande pour l’électricité verte.

Des choix pour les prochaines générations

Bien sûr, les entreprises et les institutions doivent s’impliquer pour réussir cette transition, mais la contribution citoyenne est tout aussi importante. À terme, cette participation collective apportera des changements positifs, dont profiteront les générations actuelles et à venir.

Notre énergie est parmi les plus propres du monde, mais son accès n’est pas infini. En évitant le gaspillage et en adoptant de nouvelles habitudes, nous avons entre les mains le pouvoir d’assurer le succès de la transition énergétique.

Et si le passé est garant de l’avenir, dans toutes les régions du Québec, la population relèvera le défi de cette évolution énergétique en conjuguant ses efforts avec ceux d’Hydro-Québec et de ses partenaires.

Avec Énergie en commun, on rêve ensemble d’un avenir énergétique durable et on agit. Ce n’est que le début!