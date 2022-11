Rester vigilants pour éviter les fraudeurs

Ils sont de plus en plus nombreux et utilisent des méthodes habiles et confondantes pour attraper leurs victimes. Des arnaques qui se manifestent par téléphone, par Internet, par texto, par la poste, en porte-à-porte et même, malheureusement, par des proches aussi. Voici quelques conseils pour repérer et éviter une fraude.

Vol d’identité, trop fréquent

Ne jamais donner de renseignements personnels par un contact non sollicité de votre part, et vérifier la validité d’une demande. Consulter régulièrement relevés de comptes bancaires, cartes de crédit, informations fiscales, dossier de crédit. S’assurer que personne ne peut voir le NIP (mot de passe), lorsqu’on le compose sur un clavier. Signaler toute erreur. Vérifier les paramètres de connexion de tous les appareils que l’on utilise.

Hameçonnage ou « phishing »

Le fraudeur cherche à obtenir des renseignements personnels, souvent en se faisant passer pour un organisme ou une entreprise reconnue. Ici aussi, on ne livre aucun renseignement personnel. Il faut se rappeler qu’un organisme fiable ne demande jamais ces informations par courriel ou texto. Ouvrir les courriels et fichiers provenant uniquement d’une source sûre. Ignorer et supprimer les messages suspects. Utiliser des connexions Web sécurisées (ceux qui affichent l’icône du petit cadenas).

Achats en ligne et fraudes

Faire ses achats sur des sites de détaillants connus et fiables, avec un site Web sécurisé. Se renseigner sur le vendeur avant de faire une transaction. Ne pas effectuer de transactions à partir de réseaux Wi-Fi publics. Opter pour le téléchargement d’une appli mobile d’un détaillant directement à partir de son site Web sécurisé. Ne donner aucune information personnelle, comme la date de naissance ou le numéro d’assurance sociale.

Pour les achats sur un site de ventes en ligne (Kijiji, Marketplace, par exemple), on privilégie une rencontre en personne avec le vendeur, dans un lieu public, sécuritaire, et on se fait accompagner.

Arnaque amicale et amoureuse

Être prudent sur les médias sociaux et les sites de rencontre. Ne pas accepter de demandes d’amitié d’inconnus, ne jamais envoyer d’argent à une connaissance uniquement virtuelle, et refuser toute transaction pour une tierce personne. Ne pas partager de photos explicites sur soi ou ses proches, ni donner d’infos bancaires. Bloquer et signaler les fraudeurs.

Maltraitance et fraudes à l’égard des aînés

Malheureusement, les aînés sont souvent les victimes de fraudes commises par des inconnus, mais aussi par des proches, parfois. Évidemment, toutes les recommandations précédentes devraient être suivies à la lettre. Le site Web du programme Aîné-Avisé contient une foule d’informations et de conseils pertinents.

L’importance de signaler

Le Centre antifraude du Canada indique que moins de 5 % des victimes d’arnaques signalent l’événement à la police. Pourtant, en rapportant la fraude, cela permet de recueillir des informations essentielles afin de démasquer les fraudeurs. Il est donc suggéré, après avoir réuni toutes les informations, de communiquer avec son service de police local et avec le Centre antifraude du Canada ou le Bureau de la concurrence.

Soyons plus futés qu’eux; prévoyons les pièges qu’ils nous tendent!