Soutenons les proches aidants

Lorsqu’on pense aux aînés et au vieillissement de la population, notre pensée se tourne presque automatiquement vers nos CHSLD ou les toutes nouvelles maisons des aînés. Pourtant, au Québec, ce sont 85 % des soins aux aînés qui sont assurés par des personnes proches aidantes selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui se tient sous le thème « Ensemble, cultivons l’humain » jusqu’au 12 novembre, nous soulignerons leur implication, mais également le soutien que les organismes communautaires leur offrent dans leur parcours.

À cette occasion, il importe de rétablir les faits et de souligner quelques données sur ces femmes et hommes dévoués. En effet, rappelons que les proches aidants apportent un soutien infaillible à un membre de leur entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente.

Les femmes oui, mais aussi les jeunes !

Parmi la personne sur quatre au Québec qui se retrouve en situation de proche aidance, 58 % sont des femmes. Elles offrent un soutien informel, qui prend différentes formes, que ce soit le transport, l’aide aux soins personnels, aux travaux domestiques, le soutien émotionnel ou l’organisation des soins. Ce rôle, qui n’est pas toujours un choix personnel, exige beaucoup de ténacité.

D’ailleurs, nous oublions trop souvent que plusieurs jeunes jouent également ce rôle d’importance. Alors que les statistiques sur le sujet sont minces au Québec, on estime qu’il y aurait près de 2 millions de personnes âgées de moins de 25 ans au Canada qui agissent en tant que proches aidants. Ils assurent les soins, tout en allant à l’école, au cégep ou à l’université.

Une charge qui n’est pas sans importance

En tant que société, nous devons réaliser que la proche aidance, sans soutien adéquat, représente un coût important d’un point de vue socio-économique. On estime que 20 % des proches aidants vivent de l’insécurité financière alors qu’une perte de revenus moyenne de 16 000 $ est enregistrée en raison de la réduction des heures de travail. Pourtant, au Québec, seuls 3,2 % des proches aidants ont obtenu un crédit d’impôt en 2017, d’un montant moyen de 559 $.

Outre les impacts financiers, les conséquences sur la qualité de vie des personnes proches aidantes sont importantes. On estime que 64 % d’entre eux ont diminué leurs activités sociales ou de détente. Plus important encore, les jeunes proches aidants ont 60 % plus de risques de développer des troubles de santé mentale tels que de l’anxiété ou de la dépression, alors que 34 % d’entre eux développent des comportements d’automutilation et que 36 % ont des idées suicidaires, selon plusieurs études canadiennes.

Des solutions

Proche aidance Québec travaille en collaboration avec le gouvernement pour l’application du plan d’action gouvernemental en proche aidance, développé dans les dernières années. Il importe aussi de se pencher sur l’augmentation de l’accès et la diversification des services de répit pour les personnes proches aidantes, et surtout, que cet accès soit disponible dans toutes les régions du Québec. De plus, il serait opportun de travailler à la modernisation de la Loi sur les normes du travail afin de briser le cycle d’appauvrissement dans lequel sont plongées de nombreuses personnes proches aidantes.

Nous vous invitons à célébrer, et surtout, à soutenir les personnes proches aidantes de votre entourage. Comme une fleur, ensemble, cultivons l’humain derrière le proche aidant, afin de lui donner la vitalité et le coup de pouce vert parfois nécessaire !

France Boisclair, présidente du conseil d’administration, Proche aidance Québec