Un quartier général de l'entrepreneuriat au Cégep de Saint-Jérôme

Le Cégep de Saint-Jérôme entend se positionner comme leader en matière d’entrepreneuriat dans le monde collégial avec son Quartier général de l'audace (QGDA), un laboratoire entrepreneurial qu’il vient d’inaugurer.

«C'est une idée qu'on avait lancée dans le cadre de notre planification stratégique il y a déjà quelques années, explique Nadine Le Gal, directrice générale de l’institution d’enseignement. C'était clair qu'on voulait aider nos étudiants dans leurs initiatives entrepreneuriales. On avait des petits clubs d'entrepreneurs, des enseignants qui y croyaient, mais on a voulu développer quelque chose qui allait nous permettre de nous positionner, de faire que les étudiants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat choisissent notre cégep.»

PHOTO COURTOISIE / Cégep de Saint-Jérôme

Les locaux du QGDA sont situés dans le centre-ville de Saint-Jérôme, non loin du cégep. Ils accueillent les étudiants désireux de développer des projets d'entreprises, ainsi que les boutiques éphémères qui leur permettront de tester leurs concepts.

Le Cégep de Saint-Jérôme, initiateur du projet avec sa Fondation, a bénéficié de la mobilisation de la communauté d'affaires locale. En moins d'un an, une levée de fonds a permis de recueillir 2,3 millions $, ce qui permettra de financer les activités d'accompagnement et de mentorat dont bénéficieront les étudiants entrepreneurs. «Plusieurs bourses de 5000 $ seront remises aux étudiants sur appels de projets, de même qu'une bourse de 10 000 $, la bourse Audace, offerte par M. Érik Péladeau. Nous sommes les premiers à distribuer ce type de bourses au niveau collégial», mentionne Joël Bouchard, directeur de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme.

PHOTO COURTOISIE / Cégep de Saint-Jérôme

Les locaux du QGDA offrent différents espaces favorisant le travail d'équipe, une salle de conférence, des bureaux fermés, ainsi que l'espace pouvant accueillir événements et boutiques éphémères nommé Espace Bernard Casavant, en l'honneur de l'homme d'affaires longtemps propriétaire de la Laiterie Casavant de Saint-Jérôme, qui s'est beaucoup impliqué dans le projet en coprésidant la campagne de financement.

«On s'est rendu compte que les gens d'affaires sont prêts à donner de l'argent, mais encore plus que ça, ils souhaitent s'impliquer, contribuer et aider de différentes façons, en donnant des conférences et du mentorat. Pour nos étudiants, c'est très enrichissant», dit Mme Le Gal.

«Plusieurs entrepreneurs nous ont même dit qu'ils auraient souhaité avoir ce type d'accompagnement dans leur début de carrière et qu'ils en auraient bénéficié dans leur parcours d'affaires», ajoute M. Bouchard.

Afin de promouvoir le QGDA auprès des jeunes, le Cégep de Saint-Jérôme a fait appel aux Dérangeants, un groupe de jeunes entrepreneurs à succès qui produit des balados pour stimuler l’entrepreneuriat.