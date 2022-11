Une retraite Soleil sécuritaire et accessible pour tous les aînés

Sécurité 24/24, une paix d’esprit pour vous et vos proches.

Les Résidences Soleil, c’est avant tout des résidents qui ne manquent jamais de rien ! Tous les appartements incluent les services de sécurité ainsi que toutes les commodités et les loisirs. Notamment une réceptionniste et un personnel de soins en poste 24 h sur 24, disponibles pour répondre à tous les besoins. Lire+

La sécurité des résidents a toujours été une priorité pour monsieur Eddy Savoie. Depuis l’inauguration de la première Résidences Soleil à Boucherville il y a 35 ans, une personne est en place à la réception 24 heures sur 24. C’est selon lui une sécurité qui n’a pas d’égal, car il s’agit d’un être humain qui est également présent pour écouter et répondre chaleureusement à toute heure du jour et de la nuit.

Inclusions dans les loyers, profitez des lieux communs et loisirs 24/24.

Les Résidences Soleil proposent aussi un éventail d’activités et d’installations qui sont incluses dans le prix de tous les loyers pour que chacun puisse s’épanouir selon ses désirs. La vie y est organisée pour permettre à tous de profiter de tous les plaisirs, chacun à son rythme. Parmi les installations et les activités les plus populaires : piscine intérieure, spa, billard, bingo, danse, et bien plus! Même avec tous ces services et loisirs, Les Résidences Soleil demeurent abordables pour tous. Ainsi, pour le propriétaire et fondateur, Eddy Savoie :

« L’ensemble des gens du bel âge devrait pouvoir s’offrir une retraite dans un lieu sécuritaire, évolutif, stimulant et à l’écoute, répondant à tous leurs besoins actuels et futurs ».

Programmes exclusifs conçus pour le soutien et l’accompagnement des aînés en résidence.

La Famille Savoie a mis en place des programmes exclusifs aux Résidences Soleil pour faciliter et rassurer l’accès des aînés à des logements abordables. L’engagement 1% fixe l’augmentation du loyer de base* de tous les résidents actuels et futurs à seulement 1% pour les 5 années prochaines. À cela, s’ajoutent d’autres programmes uniques, crées sur mesure, tels que l’Assurance Soleil 30 jours* avec la résiliation de bail sans frais ni pénalités, la gratuité de logement à 100 ans, le club sélect, la promo 65-69 ans, etc.

Les conseillers en hébergement vous accueillent chaleureusement, vous proposent une visite personnalisée selon vos besoins et intérêts, tout en répondant à vos questions gratuitement.

Contactez-les dès maintenant pour réserver votre visite personnalisée, 7 jours sur 7.

