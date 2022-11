Une technologie avancée pour marcher avec assurance sur les surfaces glacées

Tempêtes de neige, froids extrêmes et trottoirs glacés, l’hiver vient avec son lot d’intempéries ! Pour affronter ces conditions hivernales et marcher avec assurance, misez sur des bottes dotées d’une technologie antidérapante.

Lorsqu’il est question de vous habiller et de vous chausser confortablement pour la saison hivernale, une destination s’impose : L’Équipeur.

Ce détaillant canadien sait à quel point nos hivers peuvent être différents selon notre région, c’est pourquoi il propose une variété de produits éprouvés, dont des bottes antidérapantes avec la technologie IceFX® qui offrent une sécurité accrue, du confort et de la confiance à chaque sortie.

L’Équipeur propose une collection exclusive de bottes adaptées spécifiquement à la réalité des pays froids avec la technologie de pointe IceFX®, qui offre une adhérence avancée sur les surfaces glacées.

C’est grâce, entre autres, à deux éléments clés que cette gamme exclusive de bottes antidérapantes vous permettra de défier les intempéries de l’hiver.

Dans un premier temps, un design innovant de la semelle vous offrira un contact amélioré avec le sol au niveau de l’avant-pied et du talon. Puis, la semelle extérieure est composée d’un caoutchouc souple et flexible qui offre une bonne performance dans le froid.

Dans le cadre de diverses études indépendantes dirigées par l’Institut de recherche KITE à Toronto, différentes bottes d’hiver populaires au Canada ont été mises à l’épreuve par des ingénieurs biomédicaux sur deux sortes de surfaces glacées : glace mouillée et glace froide.

Résultat : une collection de bottes munies de la technologie IceFX®, offerte exclusivement chez L’Équipeur, fait partie de la petite sélection de modèles qui a réussi le test.

Voici plus de détails sur le déroulement de ce test X

Des styles de bottes pour tous les goûts

WindRiver, Helly Hansen, Dakota, Denver Hayes et plus encore : L’Équipeur propose la technologie IceFX® dans des modèles pour hommes, femmes et enfants et bientôt même pour les chiens !

Ainsi, que vous marchiez en ville ou que vous travailliez sur un chantier de construction, tout le monde trouvera botte à son pied afin d’affronter l’hiver avec assurance.

Une gamme exclusive de bottes antidérapantes avec la technologie IceFX® Bottes WindRiver Backwoods IceFX® En savoir plus Bottes WindRiver Ice Queen IceFX® En savoir plus Bottes de travail isolées Dakota T-MAX En savoir plus Bottes Helly Hansen Bivy IceFX® En savoir plus

Visitez le site Web de L’Équipeur pour magasiner vos essentiels de l’hiver et dénicher votre modèle de bottes antidérapantes avec la technologie IceFX®.