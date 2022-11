À la recherche de l’ADN libéral perdu

En démocratie, il existe un principe inaltérable. Une sorte d’évidence qu’on oublie pourtant souvent. On dit généralement que les gouvernements ne sont pas élus, mais qu'ils sont défaits.

Autrement dit, c’est lorsqu’un parti a si mal gouverné au point de perdre le pouvoir qu’un autre parti pourra enfin le lui ravir. Que sa plateforme électorale soit brillante ou d’une insignifiance patente, cela change rarement la donne.

Obligés de reconstruire leur parti laissé en lambeaux par les années Charest, Couillard, la parenthèse Dominique Anglade et la montée fulgurante de la CAQ, les libéraux auraient cependant tort de trop s’accrocher à ce principe.

Coincés entre la CAQ et Québec solidaire, les libéraux n’auront d’autre choix que de se retrousser sérieusement les manches.

Attendre calmement que François Legault finisse un jour par échapper le ballon du pouvoir ne leur suffira pas. L’hécatombe du 3 octobre et la démission, cette semaine, de leur cheffe Dominique Anglade le prouvent.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

En plus de devoir trouver un nouveau chef, les libéraux auront comme vraie mission de reconnecter avec leur ADN politique historique, tout en prenant acte de la mort constatée de l’axe fédéraliste-souverainiste.

Cet ADN du PLQ, sauf pour les années Charest et Couillard, comprenait entre autres la défense du progrès social et du nationalisme économique et linguistique.

Même si la CAQ occupe l’entièreté du terrain identitaire, les libéraux se devront de le retrouver.

Reconnexion essentielle

Comme je le rappelais ce matin, le PLQ, fondé en 1867, savait pourtant comment exister et gouverner bien avant l’apparition de l’axe fédéraliste-souverainiste à la fin des années 1960.

S’il en fait l’effort, il devrait pouvoir redécouvrir son essence. Sans cette reconnexion essentielle avec une partie de l’électorat francophone, il vaut mieux que le PLQ se réserve une place au grand cimetière des partis politiques disparus.

Facile à dire. Pas mal plus compliqué à faire. D’où l’importance, au-delà même de la refondation du PLQ, de se trouver aussi une ou un capitaine capable de lui redonner confiance.

Dans sa très grande malchance, le PLQ, bien qu’il soit gravement affaibli, a au moins une très grande chance: du temps. Et le temps, comme disait Robert Bourassa, est une denrée précieuse.

Huit éternités

L’ex-premier ministre libéral, dont l’exploit fut de remporter quatre mandats majoritaires en deux tranches distinctes, disait d’ailleurs souvent que «six mois en politique, c’est une éternité».

Pouvant compter sur les quatre prochaines années pour tenter tout au moins de commencer à se rebâtir, le PLQ pourra donc profiter d’au moins huit éternités.

Ce qu’il en fera ou ce qu'il n'en fera pas dépendra de lui et de la personne qui, éventuellement, sera choisie pour succéder à Dominique Anglade. Une seule chose est sûre: l’aventure s’annonce périlleuse et incertaine.

Dans son livre Gouverner le Québec, publié un an avant son décès en 1996, M. Bourassa notait en effet que la politique «n’est pas l’endroit idéal pour les estomacs fragiles».

Avec ses 14 années comme premier ministre, sa longue traversée du désert suivant sa défaite en 1976 et précédant son retour au pouvoir en 1985, M. Bourassa disait aussi que «l’ampleur du défi crée une motivation très profonde et cela, au-delà des amis, des fidèles, des courtisans ou des profiteurs».

Pour la prochaine cheffe ou le prochain chef du PLQ, ce seront là des paroles à méditer. Profondément...