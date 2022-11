Boxe: Marie-Ève Dicaire aura Céline Dion dans son coin

Dans ce qui pourrait être son dernier combat de boxe en carrière, la Québécoise Marie-Ève Dicaire a symboliquement choisi une chanson de Céline Dion, intitulée The Power of the Dream, pour faire son entrée dans le ring, samedi, en Angleterre.

«Quand j’ai commencé la boxe professionnelle [en 2015], c’est la toune que j’adorais et je la mettais en boucle dans le gymnase, a raconté Dicaire, dans une généreuse entrevue accordée avant son départ pour Manchester. Quand mon entraîneur [Stéphane Harnois] arrivait, ça jouait dans le tapis... Je voulais l’utiliser comme chanson d’entrée, mais il ne voulait pas. Pour lui, ce n’était pas une chanson qu’un boxeur ou une boxeuse pouvait utiliser pour se diriger vers le ring.»

L’entraîneur a alors fait un pari avec sa protégée : «quand tu seras championne du monde, tu pourras la prendre», lui a-t-il dit.

Le pouvoir des rêves

Devenu championne mondiale pour une première fois en décembre 2018, Dicaire ne s’est pas posé de questions et a continué avec une chanson d’entrée plus traditionnelle dans les dernières années. Or, pour cet important combat d’unification prévu en sol ennemi contre la Britannique Natasha Jonas, le moment est venu.

Pour la petite histoire, cette fameuse chanson de Céline Dion avait été livrée durant les Jeux olympiques de 1996, à Atlanta. Dicaire célébrait alors ses 10 ans. Devenue ensuite championne de karaté, une discipline n’étant pas présentée aux Olympiques, la Québécoise est passée à la boxe, des années plus tard, en rêvant de participer aux JO.

«Les paroles de cette chanson-là sont super fortes, a noté Dicaire. Ce que ça dit, c’est que le cœur va t’amener loin, le travail aussi, mais au fond de toi, ce sont les rêves qui vont dicter ton parcours, c’est un peu ce que je vais vivre quand je vais marcher vers le ring en Angleterre.»

Quatre ceintures à l’enjeu

Victime d’une commotion cérébrale alors qu’elle espérait une éventuelle participation aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, Dicaire n’a jamais pu réaliser cet objectif, mais elle a déjoué bien des pronostics durant sa carrière en boxe professionnelle. Championne actuelle des super mi-moyennes de la IBF, elle tentera maintenant de quitter l’Angleterre avec quatre ceintures, dont le titre vacant de Ring Magazine.

«J’ai toujours dit à Marie-Ève que l’important se passe dans le ring, a relativisé son entraîneur Stéphane Harnois. Ce qui se passe entre le vestiaire et le ring, il ne faut pas que ça la déconcentre... C’est possible, par exemple, que ce ne soit pas la bonne chanson qui part, mais ce n’est pas ta toune qui va te faire gagner. Ceci étant dit, si elle se sent bien avec cette chanson-là, c’est tant mieux. Ce n’est pas moi qui boxe, c’est elle.»

Sortir en dernier...

Selon l’ordre pré-établi, Dicaire (18-1, 1 K.-O) rentrera dans le ring en premier, samedi soir, à Manchester. Par courtoisie, Jonas (12-2-1, 8 K.-O.), qui détient les ceintures WBC et WBO, aura l’occasion d’être présentée en dernier, à domicile, comme la grande vedette de la soirée.

«L’important, c’est que Marie-Ève va sortir en dernier», a tranché Harnois, avec un clin d’œil, faisant allusion à une éventuelle victoire de la Québécoise.

«Je suis une petite fille de Saint-Eustache et d’aucune façon, je ne m’imaginais gagner ma vie grâce à la boxe. Encore moins d’aller faire la finale dans un amphithéâtre à Manchester. C’est ce que ça veut dire pour moi le pouvoir du rêve. Et je vais être honnête, c’est aussi le fait que c’est la chanson que je n’avais pas le droit de prendre et maintenant, j’ai le droit», a conclu la boxeuse de 36 ans, en riant.