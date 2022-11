Ça ne va vraiment pas bien pour Jaroslav Halak

Le gardien numéro 1 des Rangers de New York, Igor Shesterkin, connaît un bon début de saison, mais son coéquipier Jaroslav Halak ne peut pas en dire autant.

L’ancien du Canadien de Montréal est incapable d’acheter une victoire malgré sa présence au sein d’une formation ayant le potentiel de causer bien des dommages dans l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le Slovaque de 37 ans affiche un dossier de 0-3-1, une moyenne de buts alloués de 3,48 et un taux d’efficacité de ,882, des statistiques aux antipodes de celles de Shesterkin, récipiendaire du trophée Vézina au cours de la dernière campagne.

Halak a connu une mauvaise soirée en particulier, celle du 23 octobre, pendant laquelle il a cédé cinq fois dans un revers de 5 à 1 aux mains des Blue Jackets de Columbus. Dimanche, il a failli mettre fin à sa disette, sauf qu’un but de Dominik Kubalik en prolongation a prolongé sa frustration. Après la défaite de 3 à 2, il a maintes fois frappé le poteau du filet avec son bâton qui s’est retrouvé en mille morceaux.

«Nous n’avons pas gagné et ici, tout est une question de victoire. On a encore perdu et même si on a obtenu un point, c’est mieux d’en récolter deux», avait-il dit aux médias après le duel.

«À chaque occasion de jouer que j’obtiens, j’essaie d’aider l’équipe à récolter des points et à gagner des parties», avait-il également assuré de manière simple, quelques semaines auparavant en étant interrogé sur ses ennuis.

Une fin de carrière ardue?

Toutefois, il reste qu’Halak a peiné à amasser des gains dans les récentes années et que la fin de son parcours dans la LNH risque de ne pas être glorieuse, du moins, au plan individuel. Chez les Canucks de Vancouver en 2021-2022, il s’est contenté de quatre triomphes en 17 sorties dans un rôle de substitut au gardien Thatcher Demko. L’année précédente, il a remporté neuf matchs sur les 19 auxquels il a participé.

La présence de Shesterkin, qui affiche un dossier de 6-1-2, devrait réduire considérablement son nombre de rencontres devant le filet. La prochaine séquence de deux affrontements en autant de jours des Rangers est prévue samedi et dimanche. Les Blueshirts visiteront les Predators de Nashville avant d’accueillir les Coyotes de l’Arizona.