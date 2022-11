Cédric Klapisch: de L’auberge espagnole à Salade grecque

Le cinéaste français Cédric Klapisch ne tarit pas d’éloges pour l’acteur québécois Aliocha Schneider, qu’il a dirigé plus tôt cette année dans la série Salade grecque, une suite de son film culte L’auberge espagnole, sorti il y a 20 ans.

« Aliocha est vraiment très doué », a souligné hier le réalisateur de 61 ans, de passage à Montréal cette semaine à titre de coprésident du jury du Festival Cinémania.

« Je l’ai rencontré en tournant une pub pour Cartier avec lui [en 2020] et je l’ai tout de suite beaucoup aimé. On s’est bien entendus. J’ai donc repensé à lui quand on a commencé à faire le casting pour Salade grecque. En faisant les essais avec les autres acteurs, j’ai vu qu’il était la bonne personne pour le rôle. Aliocha a une constance et une grande versatilité. Il peut jouer des choses dramatiques, drôles ou grinçantes. C’était un bonheur de travailler avec lui. »

Joël Lemay / Agence QMI

Le tournage de Salade grecque s’est déroulé de février à juin dernier, à Athènes. Cette série de huit épisodes qui sera offerte sur la plateforme Amazon Prime Video au début 2023 ramène à l’écran le couple formé par Xavier (Romain Duris) et Wendy (Kelly Reilly) dans le film L’auberge espagnole (2002) et ses deux suites cinématographiques, Les poupées russes (2005) et Casse-tête chinois (2013).

Le Québécois Aliocha Schneider (Le journal d’Aurélie Laflamme, Ville-Marie) incarne Tom, le fils de Xavier et Wendy, qui retrouve sa sœur Mia (Megan Northam) à Athènes pour partager un appartement avec plusieurs autres jeunes des quatre coins de l’Europe.

De belles retrouvailles

De Péril jeune à L’auberge espagnole en passant par Chacun cherche son chat et Les poupées russes, Cédric Klapisch a tourné sept films avec Romain Duris qui fut à une certaine époque son acteur fétiche. Après s’être perdus de vue pendant quelques années, les deux vieux complices se sont retrouvés avec bonheur cette année, sur le plateau de Salade grecque.

« C’était super émouvant, confie Cédric Klapisch. On était contents de se retrouver, mais je pense qu’on ne s’attendait pas à cette montée d’émotion. Quand j’ai tourné le dernier plan de Salade grecque, on a pleuré tous les deux. On avait vraiment la sensation d’avoir vécu un parcours de vie commun. Ça fait quand même 30 ans qu’on se connaît, Romain et moi, et on a fait pas mal de films ensemble. »

Cédric Klapisch passera la semaine à Montréal pour coprésider, avec Pascale Bussières, le jury du Festival Cinémania. Il donnera aussi une classe de maître samedi après-midi, à 16 h 30, à l’hôtel Sofitel.